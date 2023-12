Gustavo Mioto dá continuidade a “Miototerapia” com a surpreendente “Parquinho”

É oficial! A sua segunda sessão de “MiotoTerapia” já está disponível e “Parquinho” acaba de chegar nas principais plataformas digitais, para aquecer o coração dos fãs ciumentos.

O clipe traz Gustavo Mioto em mais uma sessão como terapeuta e o projeto conta com a participação especial de Criss Paiva, grande amiga do cantor.

“A “MiotoTerapia” é o meu projeto do coração e ‘Parquinho’ era uma das favoritas dos fãs. Essa é uma homenagem para os ciumentos de plantão e eu espero que o pessoal curta bastante essa música”, declarou Gustavo.

O projeto ‘Miototerapia’ contará com cinco clipes já gravados. Dentre eles: “Depois Do Amor”, “Princesa”, “Parquinho”, a ideia surgiu após o costume de Mioto sempre separar um bloco nos shows para refletir sobre questões amorosas e dar conselhos aos fãs. Agora, a ‘Miototerapia’ tomou outra proporção e o artista decidiu abraçar essa ideia que conquistou tantas pessoas ao redor do Brasil.