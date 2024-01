Gustavo Mioto dá continuidade a “MiotoTerapia” com a ousada “Love+18”, feat com Manu

Dando continuidade ao projeto “MiotoTerapia”, Gustavo Mioto se prepara para mostrar toda a sua versatilidade com a música “LOVE +18”, em parceria com o fenômeno MANU. A música abraça as diferentes versões do cantor que sempre apostou em projetos românticos e agora, mostra seu lado mais ousado ao lado da cantora alagoana.

“LOVE +18” chegou nas principais plataformas digitais na última quinta-feira, 25, e o clipe do lançamento está disponível no canal oficial de Mioto no Youtube desde às 11h desta sexta-feira, 26. Na gravação, Gustavo aparece novamente como terapeuta tentando resolver a questão de uma paciente que sempre “manda um oi sumido quando quer matar a vontade”.

“É uma música muito feliz e dançante e fala daquele vício de quando a gente não consegue largar a outra pessoa. A gente sabe que não vai se dar bem, que não vai dar em nada e mesmo assim a gente tenta. Para essa música eu convidei a MANU, que é uma mulher talentosíssima, canta que é um absurdo. Surgiu essa oportunidade e eu sempre adorei o dueto masculino e feminino. Tendo uma mulher cantando essa música comigo, parece uma conversa mesmo”, explicou Gustavo.

Gustavo Mioto apostou em uma nova estratégia de marketing para esse lançamento e prometeu um conteúdo “+18” para seus fãs. Após um tempo de suspense, o artista liberou um link de “Only fans” com o pré-save do projeto, que foi o maior de sua carreira.

“Estou muito animada com essa música. Sempre gostei demais do Gustavo, ele é um grande sucesso e muito querido! Quando chegou esse convite para mim, eu topei na hora, não tinha como recusar. A letra está incrível, tenho certeza que todas vão amar muito e vai estourar demais! Novo hit vem aí!!!”, declarou MANU.

A ideia da “MiotoTerapia” surgiu após o costume de Mioto sempre separar um bloco nos shows para refletir sobre questões amorosas e dar conselhos aos fãs. Agora, a “MiotoTerapia” tomou outra proporção e o artista decidiu abraçar essa ideia que conquistou tantos pessoas ao redor do Brasil.