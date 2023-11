Guri recebe inscrições para pré-matrícula nos 45 polos da Capital e Grande São Paulo

O Guri, programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, convida o público para fazer pré-matrícula para o ano de 2024 em seus 45 polos distribuídos pela Capital e Grande São Paulo. Os interessados devem preencher o formulário de interesse, diretamente no site, até o dia 1º de dezembro.

Para participar não é preciso ter nenhum conhecimento prévio em música ou possuir instrumento musical. Além de aulas de canto, os alunos e alunas podem optar por instrumentos como violoncelo, violino contrabaixo, flauta, clarinete, fagote, oboé, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, contrabaixo elétrico e guitarra, entre outros.

Após a conclusão da pré-matrícula, é necessário aguardar o contato das equipes dos Polos do Guri para efetivar a matrícula. Esse processo garante uma experiência personalizada e assegura que todas as etapas sejam cumpridas de maneira eficaz.

Confira os polos de ensino e os cursos oferecidos, por região:

ZONA NORTE

Polo CEU Jardim Paulistano

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças.

Endereço: Rua Aparecida do Taboado, S/Nº – Jardim Paulistano – Brasilândia/SP

Polo CEU Pêra Marmelo

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; contrabaixo acústico; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; violino/viola; violão; violoncelo

Endereço: Rua Pêra Marmelo, 226 – Jd Santa Lucrecia/SP

Polo CEU Perus

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; fagote; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; oboé; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violino/viola; violão; violoncelo.

Endereço: Rua Bernardo José De Lorena, S/Nº – V. Malvina/SP

Polo CEU Vila Atlântica

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: contrabaixo acústico; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 – Jardim Nardini/SP

Polo Zaki Narchi

Funcionamento: quinta e sexta-feira, das 09 às 19h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para crianças; violão.

Endereço: Av. Zaki Narchi, 629 – Carandiru/SP

ZONA SUL

Polo Brooklin

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; cavaquinho; clarinete; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; fagote; flauta doce; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; luteria; metais; oboé; percussão; piano; saxofone; trompete; violão; violino/viola; violoncelo.

Endereço: Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1019 – Brooklin/São Paulo

Polo CEU Alvarenga

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: contrabaixo elétrico; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; percussão; violão

Endereço: Estrada do Alvarenga, 3752 – Pedreira/SP

Polo CEU Caminho do Mar

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; iniciação musical para crianças; percussão; violão.

Endereço: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 – Vila Encontro/SP

Polo CEU Campo Limpo

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; contrabaixo acústico; flauta/clarinete; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violino /viola; violão; violoncelo.

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, 678 – Pirajussara/SP

Polo CEU Capão Redondo

Funcionamento: quinta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças.

Endereço: Rua Daniel Gran, S/Nº – Capão Redondo/SP

Polo CEU Casa Blanca

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; fagote; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; oboé; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo contrabaixo

Endereço: Rua João Damasceno, 85 – Vila Das Belezas/SP

Polo CEU Dutra

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; cordas dedilhadas; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Avenida Interlagos, 7350 – Cidade Dutra/SP

Polo CEU Meninos

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; contrabaixo elétrico; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; violão; violino/ viola; violoncelo/ contrabaixo acústico

Endereço: Rua Barbinos, 111 – Vila Independência/SP

Polo CEU Navegantes

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Maria Moassab Barbour, S/Nº – Cantinho do Céu/SP

Polo CEU Paraisópolis

Funcionamento: terça-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças

Endereço: Rua Doutor José Augusto Souza E Silva, S/Nº – Jd. Parque Morumbi/SP

Polo CEU Parelheiros

Funcionamento: terça-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; violão.

Endereço: Rua José Pedro de Borba, 20 – Jardim Novo Parelheiros/SP

Polo CEU Vila do Sol

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças

Endereço: Avenida dos Funcionários Públicos, 369 – Jardim Angela/SP

Polo CEU Vila Rubi

Funcionamento: terça-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras

Endereço: Rua Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi – Grajaú/SP

Polo Espaço Aberto Jardim Miriam

Funcionamento: terça e quinta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; violino/viola

Endereço: Rua Diogo Arias, 51 – Jardim Miriam/SP

ZONA LESTE

Polo CCA Itaquera

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; sexta-feira, das 08 às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; cordas dedilhadas; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; violino/viola; violão; violoncelo

Endereço: Rua Rio do Oeste, 110 – Itaquera/SP

Polo CEU Formosa

Funcionamento: quinta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão

Endereço: Rua Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 – Parque Santo Antônio/SP

Polo CEU Inácio Monteiro

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/ eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Barão Barroso do Amazonas, S/Nº – Cohab Inácio Monteiro/SP

Polo CEU Jambeiro

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; viola; violão; violino; violoncelo

Endereço: Avenida José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases/SP

Polo CEU Parque São Carlos

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Clarear, 141 – Jd. São Carlos/SP

Polo CEU Parque Veredas

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violino/viola; violão; violoncelo

Endereço: Rua Daniel Muller, 347 – Chácara D. Oliva – Itaim Paulista/SP

Polo CEU Quinta do Sol

Funcionamento: segunda-feira, das 8h às 18h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para crianças; madeiras

Endereço: Avenida Luiz Imparato, 564 – Cangaíba/SP

Polo CEU Rosa da China

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo elétrico; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trompete; violão; violino/viola; violoncelo.

Endereço: Rua Clara Petrela, S/Nº – Jd. São Roberto/SP

Polo CEU São Mateus

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Curumatin, 201 – Pq Boa Esperança/SP

Polo CEU São Rafael

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Cinira Polônio, 100 – Conj. Pro Morar Rio Claro/SP

Polo CEU Vila Curuçá

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; viola; violão; violino; violino/viola; violoncelo

Endereço: Avenida Marechal Tito, 3400 – Vila Curuçá/SP

Polo Penha

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 08h às 18h; sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; cavaquinho; fagote; flauta/clarinete; flauta doce; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; oboé; percussão; piano; saxofone; viola caipira; violão; violino/viola; violoncelo/ contrabaixo acústico

Endereço: Largo do Rosário, 20, 2º andas – Centro Cultural da Penha/SP

ZONA OESTE

Polo Butantã

Funcionamento: quarta-feira das 08h às 18h; sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para crianças; violino/viola; violoncelo/contrabaixo acústico

Endereço: Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1.870- Jardim Esmeralda/SP

Polo CEU Jaguaré

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; violão; canto

Endereço: Avenida Kenkiti Simomoto, 80 – Jaguaré/SP

CENTRO

Polo Amácio Mazzaropi

Funcionamento: terça e quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; guitarra/contrabaixo elétrico; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; violão; violino/viola; violoncelo/contrabaixo

Endereço: Rua da Glória, 900 – Liberdade/SP

Polo Júlio Prestes

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; cordas dedilhadas; fagote; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; oboé; percussão; piano; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Lubavitch, 34, 2º andar – Bom Retiro/SP

GRANDE SÃO PAULO

Polo Arujá

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos oferecidos: iniciação musical para crianças; violino e viola

Endereço: Avenida Antônio Afonso de Lima, 276, Centro de Convivência – Arujá/SP

Polo Biritiba Mirim

Funcionamento: terça e quintas-feira, das 13h30 às 16h30

Cursos oferecidos: canto; contrabaixo elétrico; guitarra; iniciação musical para crianças; percussão; violão

Endereço: Rua Gildo Sevali, 207, Centro – Biritiba Mirim/SP

Polo Caieras

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: flauta doce; iniciação musical para crianças; violino/viola; violoncelo/contrabaixo acústico

Endereço: Rua Argentina, 400 – Centro Cultural de Caieiras/SP

Polo Santo André – CESA Cata Preta

Funcionamento: segunda e sexta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Cursos Oferecidos: contrabaixo elétrico; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; percussão; violão

Endereço: Estrada da Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho – Santo André /SP

Polo Embu das Artes

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras

Endereço: Rua Alberto Giosa, 390 – Parque Lago Francisco Rizzo – Embu Das Artes/SP

Polo Mairiporã

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08 às 17h

Cursos Oferecidos: canto; iniciação musical para crianças; violino/viola; violoncelo/ contrabaixo acústico.

Endereço: Rua Francisco Antônio Brilha, 60, Centro – Mairiporã/SP

Polo Mogi das Cruzes

Funcionamento: quarta-feira, das 8h às 18h

Cursos Oferecidos: Iniciação Musical Para Adultos; Iniciação Musical Para Crianças; Viola Caipira.

Endereço: Rua Jose Bonifácio, 516 – Centro – Mogi Das Cruzes/SP

Polo Osasco

Funcionamento: terças e quinta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: Contrabaixo Elétrico; Cordas Dedilhadas; Guitarra; Iniciação Musical Para Adultos; Iniciação Musical Para Crianças; Madeiras; Metais; Percussão/Bateria; Violão; Violino/Viola; Violoncelo/Contrabaixo Acústico.

Endereço: Avenida Visconde De Nova Granada, 513 – Km 18 – Osasco/SP

Polo Poá

Funcionamento: segunda e quarta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: contrabaixo elétrico; cordas dedilhadas; guitarra; iniciação musical para crianças; percussão/bateria; violão

Endereço: Rua São Francisco, 168, Vila Arquimedes – Poá/SP

Polo Rio Grande da Serra

Funcionamento: terça e quinta-feira, das 08h às 18h

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; flauta/clarinete; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; saxofone; violino/viola; violoncelo/contrabaixo

Endereço: Rua José Maria de Figueiredo, 491, Centro – Rio Grande d­a Serra/SP