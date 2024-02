Guri abre mais de 17 mil vagas para cursos gratuitos de música na região da capital e Grande São Paulo

O Guri – programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura – abre, de 29 de janeiro até 22 de março, o período de matrículas. O programa oferece 17.557 mil vagas distribuídas nos 44 polos localizados na Capital e Grande São Paulo. Os interessados(as) interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência.

Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento. O Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), que oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, as alunas e alunos podem optar por uma diversidade de instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, bateria, guitarra, contrabaixo elétrico, piano, teclado, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 7 cordas, violão tenor, violão, além de canto. Alguns polos oferecem ainda o curso de Iniciação Musical para Adultos, voltado para maiores de 18 anos.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente no polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta.

A oferta de cursos e instrumentos varia de acordo com cada Polo. A lista completa dos cursos, endereço e telefone de cada polo, pode ser acessada pelo site do Guri. É recomendado ligar e checar os dias e horários de funcionamento antes de sair de casa.

Polos da Capital e Grande São Paulo: Link

Confira os polos de ensino e os cursos oferecidos, por região:

ZONA NORTE

Polo CEU Jardim Paulistano

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 94582-8040

E-mail: guri.jardimpaulistano@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças.

Endereço: Rua Aparecida do Taboado, s/nº – Jardim Paulistano – Brasilândia/SP

Vagas oferecidas: 173

Polo CEU Pêra Marmelo

Funcionamento: segundas, terças e quintas-feiras, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3945-2392

E-mail: guri.peramarmelo@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; contrabaixo acústico; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; violino/viola; violão; violoncelo

Endereço: Rua Pêra Marmelo, 226 – Jd Santa Lucrecia/SP

Vagas oferecidas: 459

Polo CEU Perus

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3918-5870

E-mail: guri.perus@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; fagote; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; oboé; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violino/viola; violão; violoncelo.

Endereço: Rua Bernardo José De Lorena, S/Nº – V. Malvina/SP

Vagas oferecidas: 566

Polo CEU Vila Atlântica

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3902-4619

E-mail: guri.vilaatlantica@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: contrabaixo acústico; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 – Jardim Nardini/SP

Vagas oferecidas: 751

Polo Zaki Narchi

Funcionamento: quinta e sexta-feira, das 09 às 19h

E-mail: guri.zakinarchi@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para crianças; violão.

Endereço: Av. Zaki Narchi, 629 – Carandiru/SP

Vagas oferecidas: 86

ZONA SUL

Polo Brooklin (matrículas on line; polo em reforma)

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 97651-1549 e (11) 98891-1324

E-mail: guri.brooklin@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; cavaquinho; clarinete; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; fagote; flauta doce; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; luteria; metais; oboé; percussão; piano; saxofone; trompete; violão; violino/viola; violoncelo.

Endereço: Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1019 – Brooklin/São Paulo

Vagas oferecidas: 911

Polo CEU Alvarenga

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 5673-4979

E-mail: guri.alvarenga@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; violino/viola; violão; violoncelo.

Endereço: Estrada do Alvarenga, 3752 – Pedreira/SP

Vagas oferecidas: 476

Polo CEU Caminho do Mar

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 5021-4687

E-mail: guri.caminhodomar@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; iniciação musical para crianças; percussão; violão.

Endereço: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 – Vila Encontro/SP

Vagas oferecidas: 238

Polo CEU Campo Limpo

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 5844-2038

E-mail: guri.campolimpo@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; contrabaixo acústico; flauta/clarinete; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violino /viola; violão; violoncelo.

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, 678 – Pirajussara/SP

Vagas oferecidas: 485

Polo CEU Capão Redondo

Funcionamento: segundas e quintas-feiras, das 08h às 18h/ sextas-feiras, das 8h às 17h

Telefone: (11) 5872-3198

E-mail: guri.capaoredondo@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças.

Endereço: Rua Daniel Gran, s/nº – Capão Redondo/SP

Vagas oferecidas: 178

Polo CEU Casa Blanca

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 5816-6979

E-mail: guri.casablanca@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; fagote; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; oboé; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo contrabaixo

Endereço: Rua João Damasceno, 85 – Vila Das Belezas/SP

Vagas oferecidas: 508

Polo CEU Dutra

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 5667-6385

E-mail: guri.cidadedutra@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; cordas dedilhadas; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Avenida Interlagos, 7350 – Cidade Dutra/SP

Vagas oferecidas: 617

Polo CEU Meninos

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2083-1342

E-mail: guri.meninos@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; contrabaixo elétrico; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; violão; violino/ viola; violoncelo/ contrabaixo acústico

Endereço: Rua Barbinos, 111 – Vila Independência/SP

Vagas oferecidas: 509

Polo CEU Navegantes

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 5931-5864

E-mail: guri.navegantes@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Maria Moassab Barbour, s/nº – Cantinho do Céu/SP

Vagas oferecidas: 439

Polo CEU Paraisópolis

Funcionamento: terça-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 3742-9689

E-mail: guri.paraisopolis@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças

Endereço: Rua Doutor José Augusto Souza E Silva, s/nº – Jd. Parque Morumbi/SP

Vagas oferecidas: 161

Polo CEU Parelheiros

Funcionamento: terça-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 5926-4182

E-mail: guri.parelheiros@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; violão.

Endereço: Rua José Pedro de Borba, 20 – Jardim Novo Parelheiros/SP

Vagas oferecidas: 173

Polo CEU Vila do Sol

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3224-8236

E-mail: guri.viladosol@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças

Endereço: Avenida dos Funcionários Públicos, 369 – Jardim Angela/SP

Vagas oferecidas: 173

Polo CEU Vila Rubi

Funcionamento: terça-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 5662-9420

E-mail: guri.vilarubi@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras

Endereço: Rua Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi – Grajaú/SP

Vagas oferecidas: 173

Polo Espaço Aberto Jardim Miriam

Funcionamento: terça e quinta-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 5623-3686

E-mail: guri.jardimmiriam@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; violino/viola

Endereço: Rua Diogo Arias, 51 – Jardim Miriam/SP

Vagas oferecidas: 144

ZONA LESTE

Polo CCA Itaquera

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; sexta-feira, das 08 às 17h

Telefone: (11) 3459-3723

E-mail: guri.ccaitaquera@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; cordas dedilhadas; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; violino/viola; violão; violoncelo

Endereço: Rua Rio do Oeste, 110 – Itaquera/SP

Vagas oferecidas: 566

Polo CEU Formosa

Funcionamento: quinta-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 2584-6674

E-mail: guri.formosa@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão

Endereço: Rua Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 – Parque Santo Antônio/SP

Vagas oferecidas: 157

Polo CEU Inácio Monteiro

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2518-6971

E-mail: guri.inaciomonteiro@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/ eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Barão Barroso do Amazonas, S/Nº – Cohab Inácio Monteiro/SP

Vagas oferecidas: 561

Polo CEU Jambeiro

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2552-0074

E-mail: guri.jambeiro@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; viola; violão; violino; violoncelo

Endereço: Avenida José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases/SP

Vagas oferecidas: 687

Polo CEU Parque São Carlos

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3756-3203

E-mail: guri.saocarlos@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Clarear, 141 – Jd. São Carlos/SP

Vagas oferecidas: 557

Polo CEU Parque Veredas

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h/ sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3678-3782

E-mail: guri.veredas@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violino/viola; violão; violoncelo

Endereço: Rua Daniel Muller, 347 – Chácara D. Oliva – Itaim Paulista/SP

Vagas oferecidas: 676

Polo CEU Quinta do Sol

Funcionamento: segunda-feira, das 8h às 18h

Telefone: (11) 2541-3190

E-mail: guri.quintadosol@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para crianças; madeiras

Endereço: Avenida Luiz Imparato, 564 – Cangaíba/SP

Vagas oferecidas: 148

Polo CEU Rosa da China

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2703-9716

E-mail: guri.rosadachina@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo elétrico; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trompete; violão; violino/viola; violoncelo.

Endereço: Rua Clara Petrela, S/Nº – Jd. São Roberto/SP

Vagas oferecidas: 485

Polo CEU São Mateus

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2734-2833

E-mail: guri.saomateus@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Curumatin, 201 – Pq Boa Esperança/SP

Vagas oferecidas: 446

Polo CEU São Rafael

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2751-3900

E-mail: guri.saorafael@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; metais; percussão; saxofone; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Cinira Polônio, 100 – Conj. Pro Morar Rio Claro/SP

Vagas oferecidas: 523

Polo CEU Vila Curuçá

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3678-3887

E-mail: guri.curuca@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; flauta transversal; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; percussão; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; viola; violão; violino; violino/viola; violoncelo

Endereço: Avenida Marechal Tito, 3400 – Vila Curuçá/SP

Vagas oferecidas: 661

Polo Penha

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 08h às 18h/sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2091-0200

E-mail: guri.penha@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; cavaquinho; fagote; flauta/clarinete; flauta doce; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; oboé; percussão; piano; saxofone; viola caipira; violão; violino/viola; violoncelo/ contrabaixo acústico

Endereço: Largo do Rosário, 20, 2º andar – Centro Cultural da Penha/SP

Vagas oferecidas: 696

ZONA OESTE

Polo CEU Butantã

Funcionamento: quarta-feira das 08h às 18h; sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2010-7623

E-mail: guri.butanta@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para crianças; violino/viola; violoncelo/contrabaixo acústico

Endereço: Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1.870- Jardim Esmeralda/SP

Vagas oferecidas: 196

Polo CEU Jaguaré

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3911-4934

E-mail: guri.jaguare@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; violão; canto

Endereço: Avenida Kenkiti Simomoto, 80 – Jaguaré/SP

Vagas oferecidas: 148

CENTRO

Polo Amácio Mazzaropi

Funcionamento: terça e quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 2692-2080

E-mail: guri.mazzaropi@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; guitarra/contrabaixo elétrico; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; percussão; violão; violino/viola; violoncelo/contrabaixo

Endereço: Rua da Glória, 900 – Liberdade/SP

Vagas oferecidas: 433

Polo Júlio Prestes

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 3337-3265

E-mail: guri.julioprestes@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; clarinete; contrabaixo acústico; contrabaixo elétrico; cordas dedilhadas; fagote; flauta transversal; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; metais; oboé; percussão; piano; saxofone; trombone/eufônio/tuba; trompa; trompete; violão; violino/viola; violoncelo

Endereço: Rua Lubavitch, 34, 2º andar – Bom Retiro/SP

Vagas oferecidas: 728

GRANDE SÃO PAULO

Polo Arujá

Funcionamento: sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 4653-4757

E-mail: guri.aruja@santamarcelinacultura.org.br

Cursos oferecidos: iniciação musical para crianças; violino e viola

Endereço: Avenida Antônio Afonso de Lima, 276, Centro de Convivência – Arujá/SP

Vagas oferecidas: 164

Polo Biritiba Mirim

Funcionamento: terça e quinta-feira, das 8h às 18h

Telefone: (11) 4692-5781

E-mail: guri.biritibamirim@santamarcelinacultura.org.br

Cursos oferecidos: canto; contrabaixo elétrico; guitarra; iniciação musical para crianças; percussão; violão

Endereço: Rua Gildo Sevali, 207, Centro – Biritiba Mirim/SP

Vagas oferecidas: 194

Polo Caieras

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 3712-0887

E-mail: guri.caieiras@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: flauta doce; iniciação musical para crianças; violino/viola; violoncelo/contrabaixo acústico

Endereço: Rua Argentina, 400 – Centro Cultural de Caieiras/SP

Vagas oferecidas: 228

Polo Santo André – CESA Cata Preta

Funcionamento: segunda e sexta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 4459-7138

Email: guri.santoandre@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: contrabaixo elétrico; guitarra; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras; percussão; violão

Endereço: Estrada da Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho – Santo André /SP

Vagas oferecidas: 297

Polo Embu das Artes

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 2056-5122

Email: guri.embudasartes@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: cordas dedilhadas; iniciação musical para adultos; iniciação musical para crianças; madeiras

Endereço: Rua Alberto Giosa, 390 – Parque Lago Francisco Rizzo – Embu Das Artes/SP

Vagas oferecidas: 185

Polo Mairiporã

Funcionamento: quarta-feira, das 08h às 18h; e sexta-feira, das 08 às 17h

Telefone: (11) 96575-2239

Email: guri.mairipora@santamarcelinacultura.org.br

Cursos Oferecidos: canto; iniciação musical para crianças; violino/viola; violoncelo/ contrabaixo acústico.

Endereço: Rua Francisco Antônio Brilha, 60, Centro – Mairiporã/SP

Vagas oferecidas: 237

Polo Osasco

Funcionamento: terças e quinta-feira, das 08h às 18h

Telefone: (11) 3684-0064

Email: guri.osasco@santamarcelinacultura.org.br