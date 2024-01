Guri abre dois polos e oferece mais de 100 vagas para cursos gratuitos

O Guri – programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura – abre dois novos polos em Tatuí/SP. As novas unidades, Polo Guri Tatuí e Guri nas Escolas, localizadas na Escola Senna em Ação, serão inauguradas no dia 17 de janeiro, às 14h. Os polos recebem inscrições a partir do dia 02 de fevereiro até 22 de março, diretamente no local. Todas as atividades são gratuitas e, para participar, não é preciso ter conhecimento musical, nem possuir instrumento musical.

Guri nas Escolas

A unidade Guri nas Escolas atenderá crianças de 6 a 10 anos e oferecerá aulas às segundas-feiras no período vespertino, destinadas exclusivamente aos estudantes em contraturno da Escola Senna em Ação. Com um total de 75 vagas, as turmas de Prática Vocal serão distribuídas da seguinte forma:

Prática Vocal (13h30 às 14h30)

Prática Vocal (14h30 às 15h30)

Prática Vocal (15h30 às 16h30)

Polo Guri Tatuí

O Polo Guri Tatuí oferecerá aulas nas segundas e quartas-feiras no período vespertino e atende a toda a população. Com 60 vagas disponíveis, as turmas de Musicalização e Iniciação Musical serão realizadas da seguinte forma:

Musicalização (4 a 5 anos) – 16h30 às 17h30

Iniciação Musical (5 a 6 anos) – 17h30 às 18h30

Iniciação Musical (6 a 7 anos) – 18h30 às 19h30

Para se inscrever, basta comparecer no polo, acompanhado(a) pelo(a) responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta. O Guri atende cerca de 70 mil crianças e adolescentes por ano, em mais 400 unidades de ensino, localizadas em quase 300 cidades do Estado de São Paulo.

Serviço

Guri nas Escolas

Cursos: Prática vocal

Local: Escola Senna em Ação

Endereço: Rua Ernesto Nazaré, 191, Jardim Planalto – Tatuí/SP

Horários: Segundas-feiras, das 13h30 às 16h30

Matrículas: direto no polo

Polo Guri Tatuí

Cursos: iniciação musical (5 a 7 anos) e musicalização (4 a 5 anos)

Local: Escola Senna em Ação

Endereço: Rua Ernesto Nazaré, 191, Jardim Planalto – Tatuí/SP

Horários: Segundas e Quartas-feiras, das 16h30 às 19h30

Matrículas: direto no polo