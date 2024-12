Guitarrista Gabi Anias faz única apresentação de Eric Clapton Tribute no Teatro Itália

No dia 6 de dezembro, a guitarrista Gabi Anias, de apenas 18 anos, apresenta “Eric Clapton Tribute”, em única apresentação, no Teatro Itália, em São Paulo. Homenageando o lendário guitarrista britânico, o espetáculo contará com uma banda completa formada por guitarra, baixo, bateria, teclado, voz principal e dois backing vocals. A apresentação terá início às 20h30, com ingressos à venda no Sympla, variando entre R$ 45,00 e R$ 90,00.

O repertório promete uma viagem pelos maiores sucessos de Clapton, interpretados com a técnica e emoção que caracterizam o talento de Gabi Anias, uma jovem que já se destaca como uma das promessas do cenário musical brasileiro.

Com um currículo impressionante para sua idade, Gabi é ex-aluna da School of Rock, onde estudou por oito anos, e atualmente cursa Faculdade de Música. Já se apresentou ao lado de artistas como Paulo Miklos, BumbleFoot, Hugo Mariutti, Fernando Quesada e Thiago Bianchi, Charles Gavin, ex baterista do Titãs e Juliana Vieira, guitarrista do Marcelo Falcão, além de ter tocado em eventos de renome como Rock In Rio Lisboa 2022 e Summerfest 2023.

Recentemente, lançou o projeto “Iconic Solos”, recriando os 30 solos mais marcantes da história do rock.

Eric Clapton, uma das maiores influências de Gabi, é conhecido por sua técnica e feeling inigualáveis, e este tributo busca capturar e celebrar sua grandiosa contribuição ao rock e ao blues.

Ficha Técnica

Guitarra – Gabi Anias

Vocal – Gustavo Anias

Backing Vocal – Nicole Nagib

Backing Vocal – Ana Clara

Baixo – Lucca Mafra

Bateria – Victor Bertoni

Teclados – Leonardo Almeida

Produção – Music Hall Studios

Serviço

Evento: Eric Clapton Tribute – Gabi Anias

Data: 6 de dezembro

Horário: 20h30

Local: Teatro Itália – Edifício Itália, São Paulo

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/100517/d/288278/s/1964771

Valores: R$ 45,00 (meia) e R$ 90,00 (inteira)