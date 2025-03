Guilherme Silva e Nando Moreno alcançam o Top 10 no YouTube com “Meu Cavalo Sabe”

A parceria entre Guilherme Silva e Nando Moreno já é um fenômeno! A música “Meu Cavalo Sabe” conquistou o público sertanejo e agro, alcançando a impressionante marca de #10 em alta no YouTube durante o Carnaval. O sucesso da faixa ficou evidente logo nos primeiros dias de lançamento, mostrando a força da conexão com o público apaixonado por cavalgadas e rodeios.

A conexão entre os artistas surgiu de forma natural. Guilherme Silva, antes mesmo de estourar no cenário musical, já era um grande fã do trabalho de Nando Moreno. A admiração se transformou em amizade, e o convite para dividir os vocais na música surgiu como uma oportunidade perfeita para celebrar essa parceria.

Inicialmente, Nando Moreno queria Guilherme em seu DVD, mas devido à agenda lotada, a participação acabou acontecendo ao contrário – foi Nando quem marcou presença no DVD de Guilherme Silva, dando voz a “Meu Cavalo Sabe”. A faixa traz uma identidade forte, conectando-se diretamente com os amantes do campo, dos rodeios e das cavalgadas. O impacto foi imediato: o público agro abraçou a música, impulsionando-a nas redes sociais, com vídeos e postagens que traduzem o espírito da canção.

“Essa moda está sem explicação para a potência que é! O pessoal do agro, das cavalgadas e vaquejadas já aderiu, postando nas redes sociais montado no cavalo. A música fala muito desse universo e tem sido incrível ver a repercussão”, conta Nando Moreno.

“Meu Cavalo Sabe” já figura entre as faixas mais tocadas no YouTube, nas rádios e nos streamings, mostrando que essa parceria veio para ficar. Com um refrão marcante e uma energia contagiante, a música reforça a força de Guilherme Silva e Nando Moreno no cenário sertanejo.

O hit já está disponível em todas as plataformas digitais e promete embalar muitas cavalgadas, festas de rodeio e encontros sertanejos pelo Brasil afora.