Guilherme Schimidt não dá chance a rival e avança no judô em Paris

Guilherme Schimidt dominou o adversário na sua estreia, nesta terça-feira (30). e avançou para as oitavas de final do judô na categoria até 81kg nos Jogos Olímpicos de Paris.

O judoca brasileiro despachou Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte, em seu primeiro compromisso na arena Campo de Marte. Schimidt era amplo favorito, já que é o quarto no ranking mundial e encarou o número 309. Os dois já haviam se enfrentado em 2017, na categoria até 73kg, com vitória de Guilherme.

Shimidt começou bem e se impôs sobre o adversário. Forçou um shido por falta de combatividade e aplicou na sequência um waza-ari, com um minuto e meio de combate. O ippon veio logo depois.

Guilherme é da nova geração do judô e faz sua estreia olímpica. O atleta de 23 anos é natural de Brasília e representa o Minas Tênis. Ele foi a Tóquio como equipe de apoio, mas não competiu. Foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e conquistou a prata por equipes.