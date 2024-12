Guilherme Salas rouba cena e crava pole da Super Final BRB

Em meio à luta pelo título da temporada 2024 da Stock Car Pro Series, Guilherme Salas tirou a sorte grande ao encaixar grande volta para conquistar a última pole position do campeonato com grande performance na manhã deste sábado (14/12) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com o carro da Mega da Virada, o piloto da KTF roubou a cena dos finalistas para marcar 1min39s326 com seu Chevrolet Cruze #85 no Q3 e conquistar o Troféu Pole Position Snapdragon. É a quarta vez que Salas vai ocupar a posição de honra do grid: o jundiaiense vai abrir a fila na última corrida do ano, neste domingo, às 14h30. “Fizemos uma ótima volta, no limite, e feliz por conquistarmos a pole position”, destacou Salas após o feito.

Cinco dos nove finalistas avançaram à fase final da classificação e estarão em boa posição no grid para a última disputa da temporada. Líder do campeonato, Gabriel Casagrande deu passo importante rumo ao tricampeonato. O paranaense da A.Mattheis Vogel vai largar em segundo na corrida principal e será seguido por outros dois candidatos ao título: Julio Campos (Pole Motorsport) e Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time).

É a quarta pole de Guilherme Salas na Stock Car (Duda Bairros/Stock Car)

Felipe Massa (TMG Racing) vai largar da sexta posição na prova principal da etapa, logo adiante de Felipe Baptista (Crown Racing), sétimo no alinhamento inicial deste domingo. Rafael Suzuki (TMG) ficou perto de avançar para o Q3 e, desta forma, abrirá a quinta fila no domingo, lado a lado com outro finalista, Ricardo Zonta (RCM Motorsport). Daniel Serra (Eurofarma RC) sairá em 14º na última largada do ano e na sua despedida do time de Rosinei Campos, o ‘Meinha’, enquanto Bruno Baptista (RCM) enfrentou uma jornada complicada na classificação e terá de remar após ter de partir do 21º posto no grid.

Entretanto, a disputa pelo título da Stock Car não se resume somente à corrida deste domingo. A prova sprint, com inversão dos 12 primeiros colocados da classificação, traz a Gaetano Di Mauro a chance de conquistar sua quarta vitória em 2024.

De saída da Cavaleiro Sports, o paulista obteve o 12º tempo no Q2 e, desta forma, o piloto vai largar na frente na sprint de logo mais, lado a lado com Thiago Camilo (Ipiranga Racing). Curiosamente, Di Mauro e Camilo registraram o mesmo tempo — 1min39s322 —, mas caberá a Gaetano puxar o grid por ter registrado a marca depois de Camilo.

Clima de decisão

A corrida sprint da Super Final BRB será realizada horas depois, às 16h, com 30 minutos mais uma volta de duração. A última prova da temporada, que vai determinar o grande campeão de 2024, será disputada no domingo, com 50 minutos mais uma volta de duração, a partir de 14h30.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 12, Super Final BRB, Autódromo de Interlagos

Corrida principal (domingo), grid de largada

1º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min39s326

2º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min39s425

3º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min39s482

4º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min39s665

5º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min39s791

6º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min39s835

7º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min39s877

8º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla),1min39s971



Eliminados no Q2

9º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min39s298

10º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min39s312

11º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min39s332

12º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min39s332

13º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min39s377

14º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min39s388

15º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min39s515

16º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min39s567

17º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min39s636

18º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min39s696

19º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min39s741

20º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min39s890



Eliminados no Q3

21º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min39s718

22º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min39s729

23º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min39s736

24º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min39s853

25º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s030

26º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s055

27º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s129

28º – Witold Ramasauskas (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s194

29º – Bruna Tomaselli (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s598



Corrida sprint (sábado), grid de largada

1º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

2º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

3º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

4º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

5º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla)

6º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

7º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

8º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla)

9º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

10º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

11º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

12º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

13º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

14º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

15º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

16º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla)

17º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla)

18º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

19º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

20º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

21º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

22º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

23º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

24º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

25º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze)

26º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

27º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

28º – Witold Ramasauskas (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze)

29º – Bruna Tomaselli (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

Programação em Interlagos, Super Final BRB

Sábado, 14 de dezembro12:00 – Turismo Nacional – Classificação

14:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

12:15 – E-Stock – Super Final

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)