Guilherme e Marcela Fortunato se casam em cerimônia íntima na Bahia

O cantor sertanejo Guilherme, conhecido por sua parceria com Hugo, celebrou sua união com a psicóloga Marcela Fortunato em uma cerimônia discreta realizada na Bahia, nesta quinta-feira (23). O artista já havia compartilhado detalhes sobre o evento durante sua chegada a um evento em São Paulo na semana anterior.

A cerimônia ocorreu em Trancoso e foi planejada para um número reduzido de convidados, limitando-se a apenas 20 pessoas, refletindo o desejo do casal de uma celebração íntima. “É só para a família mesmo. Todos os amigos entenderam”, declarou Guilherme ao Gshow.

O relacionamento de Guilherme e Marcela teve início no final de 2022, e desde então, o casal dedicou um ano à organização do casamento. O cantor ressaltou a importância da convivência diária antes da formalização do matrimônio: “Quando você mora junto com alguém, sabe como é a convivência de fato”, afirmou.

Uma demonstração do amor entre os dois foi compartilhada pelo sertanejo nas redes sociais, onde ele publicou uma foto que mostrava uma declaração escrita por Marcela na sola de um sapato: “Meu amor, já deu tudo certo! Hoje damos mais um passo… Te amo com todo coração! Te vejo no altar”.

Durante a celebração, Marcela explicou que o local escolhido tinha um significado especial para o casal. “Queríamos que o casamento fosse em Caraíva, porque começamos a namorar lá. No entanto, considerando que nossos pais estarão presentes e as dificuldades logísticas do local, decidimos que Trancoso seria uma escolha mais prática”.

Em relação à lua de mel, o casal planejou duas viagens. A primeira será uma surpresa preparada por Guilherme para Marcela, enquanto a segunda tem como destino o Japão, programada para ocorrer em 2025.

A união de Guilherme e Marcela marca mais um capítulo na vida pessoal do cantor sertanejo, que se junta a outros artistas do gênero que recentemente oficializaram suas relações.