Guilherme Dias Gomes estreia o show “Chronos” no Blue Note Rio, em Copacabana

O músico Guilherme Dias Gomes estreia o show “Chronos” no palco do Blue Note Rio, em Copacabana, no dia 20 de setembro, sexta-feira, às 20h. O espetáculo fará uma viagem no tempo por meio dos álbuns que marcaram a trajetória do trompetista, compositor e produtor musical, de “Milhas e Milhas” (Som Livre, 1988) a “Trips” (Tratore, 2018), e das suas principais influências, como Miles Davis, Chet Baker, Freddie Hubbard, Claudio Roditi e Marcio Montarroyos, passeando pelo Fusion, Jazz, Samba-jazz. O artista terá a companhia dos músicos Pete O’Neill (saxofone), David Feldman (piano), Yuval Benlior (guitarra) e Alex Rocha (baixo). Além disso, contará com a participação especial do baterista Alfredo Dias Gomes.

Chronos está ligado ao tempo e à eternidade. E o show se propõe a fazer essa passagem temporal pelas canções e referências que me moldaram e que permanecem. Afinal, fazer música é também uma forma de se eternizar – conta Dias Gomes.

Filho dos escritores Dias Gomes e Janete Clair, o carioca Guilherme Dias Gomes começou a estudar piano aos seis anos e trompete aos 12. Licenciado em música pela UFRJ, estudou com os maestros Guerra Peixe e Alceu Bocchino e com os trompetistas Marcio Montarroyos, Claude Aubouchon e Claudio Roditti. Aperfeiçoou seus estudos na Berklee College of Music (Boston, EUA). O renomado músico está presente na ficha técnica de discos de Rita Lee, Gal Costa, Ivan Lins, Roberto Carlos, Chico Buarque, Nana Caymmi, Nara Leão, entre outros artistas de primeira linha. Participou de turnês que percorreram a América Latina, Europa e Estados Unidos com nomes como Joanna, Erasmo Carlos, Kid Abelha, Fafá de Belém, Angela Ro Ro, Leila Pinheiro, Fagner e Ivan Lins. Autor de música para cinema, teatro e televisão, trabalhou de 1991 a 2014 como produtor musical da TV Globo, onde assinou inúmeras trilhas sonoras para novelas e seriados.

Serviço:

Show “Guilherme Dias Gomes no Show Chronos”

Dia e horário: 20 de setembro, sexta-feira, às 20h

Local: Blue Note Rio – Avenida Atlântica, 1910, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: de R$ 60 a R$ 120, vendas pelo site https://www.eventim.com.br/event/guilherme-dias-gomes-show-chronos-blue-note-rio-18818566/

Produção: Luciana Moisakis

Site: www.guilhermedg.com.br