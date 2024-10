Guilherme Boulos vota na zona sul de São Paulo e aposta em virada no segundo turno

O deputado Guilherme Boulos (PSOL ) votou neste domingo (27) em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

Ele chegou ao CEU Campo Limpo, na avenida Carlos Lacerda, por volta das 10h acompanhado de sua esposa Natália e as filhas Laura e Sofia.

O candidato do PSOL também estava acompanhado de Marta Suplicy (PT ), a sua vice, Marina Silva (Rede) e os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

“Ninguém ganha eleição nas vésperas. Enfrento adversários que têm forte estrutura por trás e fui alvo de muitas mentiras nesta campanha”, afirmou Boulos.

“Mas acredito na virada. Eu rodei a cidade nesta semana, e está eleição será definida na última hora.”

Após deixar o local, o psolista seguirá com a sua esposa Natália, que vota em uma escola estadual no Jardim Maria Duarte.

Ele ainda acompanhará a votação de sua vice na chapa, Marta Suplicy, no Jardim Paulistano e de sua avó, dona Cida, na Bela Vista.

Boulos chega no último dia da campanha com a esperança de uma virada contra Ricardo Nunes (MDB), que liderou todas as pesquisas neste segundo turno.

De acordo com pesquisa Datafolha publicada neste sábado, o atual prefeito tem 57% dos votos válidos, e Boulos, 43%.No primeiro turno, o deputado contabilizou 29,07%, e emedebista terminou à frente com 29,48%

Esta é a segunda vez que Boulos concorre à Prefeitura de São Paulo. Em 2020, ele foi superado por Bruno Covas (PSDB ).