Guilherme Boulos (PSOL) é o segundo convidado do Ciclo de Debates ACSP

Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, é o segundo convidado do tradicional Ciclo de Debates ACSP. O evento será realizado na quarta-feira (21), às 10h30, na sede da Associação Comercial de São Paulo, e contará com as presenças dos representantes da entidade e empresários, que terão a oportunidade de conhecer as propostas do postulante ao Executivo Municipal, além de fazer suas perguntas sobre temas de interesse da cidade.

Perfil do candidato – Deputado federal eleito com mais de um milhão de votos, Guilherme Boulos, 42 anos, nasceu em São Paulo. É filósofo, professor, ativista e psicanalista. Graduou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), onde ingressou em 2000. Especializou-se em Psicologia Clínica pela PUC/SP. É mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Foi candidato à Presidência da República em 2018 e candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020 pelo PSOL.

Agenda

Ciclo de Debates ACSP com Guilherme Boulos (PSOL)

Data: 21/08/2024 (quarta-feira)

Horário: 10h30

Endereço: Rua Boa Vista, 51 – 9º andar