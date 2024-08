Guilherme & Benuto: Ingressos esgotados há 15 dias de gravação de DVD em São Paulo

Quem não correu para garantir o seu ingresso para a gravação do novo DVD de Guilherme & Benuto ficará na expectativa para a nova fase. Os irmãos esgotaram as vendas para o público de uma das principais casas de shows da capital, Vibra São Paulo, 15 dias antes do evento que acontece em 03 de setembro. Consagrada por diversos sucessos dentre as mais tocadas pelo país, a dupla prepara novo repertório para o projeto “+ Amor + Música”.

Ao lado de Luan Santana, Ana Castela, Menos É Mais, Nattan e Matheus Fernandes, Guilherme & Benuto criam alta expectativa para o público sertanejo. A dupla é reconhecida pelo mix de ritmos no setlist e bom posicionamento no mercado musical. As guias desta nova gravação já estão sendo disponibilziadas aos poucos no instagram da dupla.

“Estamos muito contentes em conseguir gravar o “+ Amor + Música” na Vibra São Paulo, que já foi palco de artistas que admiramos tanto. É uma nova celebração com nossas músicas autorais, parceiros que toparam esse desafio conosco. Estamos preparando uma noite de experiência repleta de emoções e surpresas”, comentam Guilherme & Benuto.