Guilherme & Benuto completam o projeto “In Casa”

“In Casa”, projeto intimista de Guilherme & Benuto, chega por completo em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 15 de Agosto, às 21h. Gravado na casa de Benuto, o DVD foi a realização de um sonho que os irmãos compartilhavam. Fãs de encontros com amigos e uma boa diversão, eles quiseram compartilhar um pouco deste lado descontraído da dupla. São quatro faixas inéditas que completam o “In Casa”: “Término covarde”, “Pneu e gasolina”, “Dose de desapego” e “Gotinha”.

Cheio de novidades, Gui & Nuto já estão prontos para gravarem um novo DVD, no dia 03 de Setembro, os irmãos apresentam “+Amor +Música” em São Paulo, na casa de shows Vibra. As participações de Luan Santana, Ana Castela, Nattan, Menos É Mais e Matheus Fernandes já foram anunciadas. Os ingressos já estão à venda: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/guilherme-benuto-ao-vivo-em-sao-paulo-amor-musica-13423 e tudo indica que se esgotaram em breve, já que 70% foi vendido só na pré-venda.

“Chorosa” continua sendo a música de trabalho de Guilherme & Benuto, que performa entre as 60 faixas ouvidas nas plataformas de áudio e rádios de todo o país. “Estamos muito felizes com tudo que estamos vivendo, a gente respira música, queríamos finalizar o ‘In Casa’ que foi um projeto super especial na nossa carreira para focar 100% na gravação do DVD, que spoiler: será um dos maiores das nossas carreiras”, comentam Gui & Nuto.

Guilherme & Benuto: In Casa:

Chorosa

Término covarde

De eu pra eu

Desquerer

Não é um erro, é um vício

Pneu e gasolina

Quem foi da rua

Dose de desapego

Coração silencioso

Terror das namoradas

Gotinha

Vai faltar eu