Guilherme Arantes vende tudo: cantor anuncia equipamentos e chácara de R$ 2 milhões

O cantor e compositor Guilherme Arantes tem aproveitado sua conta do Facebook para anunciar equipamentos e até a chácara no litoral norte de Salvador onde funcionava sua produtora, a Coaxo de Sapo. A venda é no estilo “porteira fechada”, ou seja, quando os móveis e objetos que estão no local estão inclusos na negociação. O valor pedido por Guilherme é de R$ 2 milhões.

“A razão da venda (da chácara) é a dinâmica mesmo da vida, pois resolvi outras coisas para o meu sonho, que permanece vivo totalmente, em outras locações inacreditáveis”, escreveu o cantor no anúncio.

Guilherme afirma que não há nada de negativo no ato. “Nenhum episódio sequer de provação ou aborrecimento: lá tudo deu certo, só realizações plenas e gratificantes”, diz o compositor que nos últimos anos gravou seus trabalhos no local, além de abrir a produtora para outros artistas.

Segundo a descrição do anúncio feito em um site de vendas, o terreno que fica em um resort em Barra do Jacuípe, no litoral de Camaçari, município vizinho a Salvador. O terreno tem 6.640 metros quadrados e a construção, que abriga oito suítes, soma 1.200 metros quadrados. O local é cercado por praias.

A casa, segundo o site em que está anunciada ,está muito bem conservada, com móveis de qualidade, ar condicionado e tem capacidade para até 27 pessoas. “Ideal para famílias numerosas e especialmente para grupos musicais, igrejas ou fundações culturais/educacionais”. No anúncio há apenas uma foto aérea do local.

Guilherme também anunciou dois gravadores digitais com 48 canais por R$ 7 mil. “Só coisa fina e bem cuidada. Claro que posso autografar”, escreveu o compositor. Recentemente, ele também colocou à venda um teclado, que já não está mais disponível.

Guilherme Arantes, um dos compositores de maior sucesso na música nacional, está com a agenda repleta de shows. Nesta quarta, quinta e sexta-feira, dias 6 e 7, ele se apresenta em São Paulo, no Sesc Pompeia. No sábado, 9, ele estará no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Os ingressos para essas apresentações já estão esgotados.

Entre março e abril, Guilherme Arantes fará shows em Limeira e Osasco (SP), Dourados e Campo Grande (MS), Natal (RN), Fortaleza (CE) e Belém (PA).