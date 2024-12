Guilherme Arantes cancela show de Réveillon em Santos após procedimento cardíaco

Guilherme Arantes, renomado cantor e compositor brasileiro, anunciou o cancelamento de sua apresentação no Réveillon de Santos, prevista para o dia 31 de dezembro. A decisão foi tomada após o artista, de 71 anos, passar por um procedimento não programado no coração. De acordo com a equipe do músico, ele foi submetido a um cateterismo com angioplastia, realizado em Salvador, com sucesso.

Os médicos recomendaram que Arantes respeitasse um repouso absoluto por dez dias, impossibilitando sua participação não apenas no show de Ano Novo, mas também em um evento programado para o navio do Roupa Nova no dia 3 de janeiro de 2025.

O Réveillon em Santos é um evento de grande porte, atraindo aproximadamente 1 milhão de pessoas todos os anos. A festividade inclui uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal (OSMS) e um espetáculo pirotécnico que promete encantar os presentes.

A ausência de Guilherme Arantes, figura icônica da música brasileira, certamente será sentida por seus fãs e pelo público em geral. A saúde do artista é prioridade neste momento, e sua equipe enfatizou a importância do descanso para uma recuperação completa.

Este episódio traz à tona a necessidade de cuidar da saúde, especialmente em artistas cuja agenda costuma ser repleta de compromissos. É uma lembrança valiosa de que, independentemente da fama e do talento, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar.

Os fãs de Guilherme Arantes aguardam ansiosos por sua recuperação e pela volta aos palcos, onde poderá continuar a compartilhar sua música e seu legado cultural.