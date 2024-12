Guia explora a cultura do futebol e do turismo no estado de SP

O Estado de São Paulo respira futebol e turismo. E foi pensando nessas duas culturas intrinsicamente ligadas que a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Esportes do Estado, criou o guia “Rota do Futebol SP“.

O material é resultado de uma colaboração entre clubes de futebol e prefeituras paulistas e inclui a visita a museus, como o Pelé, em Santos; e as famosas visitas guiadas por 11 estádios paulistas, com atrações como salas de troféus, vestiários e gramado.

“O futebol é um atrativo genuíno de São Paulo, intimamente ligado à cultura do nosso estado. Além disso, proporciona experiências que conquistam e encantam o visitante, gerando empregos e ativando serviços locais”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

A Arena Corinthians recebe por ano 150 mil visitantes de mais de 50 países e do Brasil. O Morumbis recebe cerca de cinco mil pessoas para o tour guiado apenas no fim de semana. Já a Vila Belmiro bateu os dois milhões de visitantes desde a inauguração do espaço, em 2003.

“Este guia é um convite para que todos explorem a história do futebol em São Paulo e se encantem com suas belezas e singularidades. Em cada capítulo, há histórias, ícones e eventos que representam superações e conquistas, além do espírito de união e alegria que o futebol sempre proporcionou ao nosso povo”, diz a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis.

A ideia do projeto é aproveitar todos os chamarizes futebolísticos do estado para estimular o turismo esportivo na região. No itinerário que passa por estádios e sedes de clubes históricos, do litoral e interior, é possível conhecer diferentes tradições locais e esportivas. Cada canto do estado oferece uma perspectiva única do futebol e da cidade.

O lançamento oficial do guia “Rota do Futebol SP” está marcado para a próxima terça-feira (3) durante o Expo Fórum Visite SP, que acontece no WTC Events Center.