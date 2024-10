Guarupass intensifica atividades do projeto Escola na Garagem durante a Semana da Criança

O projeto já atendeu 55.972 mil crianças das escolas públicas e privadas de Guarulhos com o objetivo de promover cidadania e inclusão social

Durante a Semana da Criança, a Guarupass, responsável pela bilhetagem eletrônica do transporte público em Guarulhos, organizou atividades especiais para os alunos das escolas municipais que participam do projeto Escola na Garagem. A iniciativa, que promove cidadania e inclusão social, é realizado em parceria com as empresas de ônibus Guarulhos Transportes, Viação Urbana Guarulhos, Empresa de Ônibus Vila Galvão e Viação Campo dos Ouros.

Segundo a auxiliar de processos pedagógicos da Guarupass, Olivia dos Santos, o projeto foi criado com o objetivo de formar cidadãos conscientes, destacando a importância do uso responsável do ônibus como um bem público que deve ser cuidado e preservado, além de apresentar o funcionamento de uma garagem de ônibus. “Nesta semana dedicada às crianças, reforçaremos as condutas de segurança no trânsito, com foco nelas, e mostraremos as tecnologias implementadas nas garagens”, explica.

As visitas às garagens de ônibus associadas à Guarupass são realizadas de segunda a quinta-feira. O objetivo é oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer o centro de monitoramento, responsável pelo acompanhamento dos ônibus por meio de câmeras e onde funciona o GPS. Além disso, eles visitam o espaço de manutenção, onde são realizados os reparos dos veículos. “É nesse momento que eles ouvem sobre os impactos do vandalismo, que infelizmente é frequente nos ônibus e danifica os veículos”, salienta Olivia.

Na etapa final do projeto, as crianças do ensino fundamental, com idades entre 8 e 11 anos, aprendem sobre o processo de limpeza dos ônibus e a reciclagem da água utilizada, além de acompanhar a manutenção dos veículos. “Sem dúvida, essa é a parte favorita de todos, desde os alunos mais novos até os professores, coordenadores e diretores. É uma experiência que realmente fica marcada na memória”, afirma Olivia.

Para descontrair e engajar esse público, o projeto inclui brincadeiras durante as explicações sobre os ônibus. “Fazemos questão de criar um ambiente onde as crianças se sintam à vontade. Sabemos que, na idade delas, o processo de aprendizagem é mais eficaz quando o conteúdo é abordado de maneira interativa. É muito bom vê-las se divertindo enquanto aprendem, seja com explicações técnicas ou compartilhando curiosidades”.

Apoliana Souza, Supervisora Administrativa da Viação Campo dos Ouros, juntamente com suas assistentes Ariana Puríssimo da Silva e Adenice Monteiro dos Santos, é a responsável por recepcionar as crianças. As atividades se completam com um café da manhã ao ar livre e momentos de lazer no campo de futebol. “É gratificante ver a expressão de surpresa no rosto das crianças quando se deparam com o campo de futebol. Elas jamais imaginariam que teriam a chance de praticar esse esporte em uma garagem de ônibus”, comenta Apoliana.

Todo cidadão tem direito ao transporte público. Essa é a visão da Guarupass. Marcio Pacheco, diretor executivo da entidade, acredita que o projeto Escola na Garagem ajuda as crianças a desenvolverem, desde cedo, a consciência de sua cidadania. “A Escola na Garagem é uma iniciativa de extrema importância da Guarupass, pois não só buscamos melhorar a qualidade do transporte, como também promover a inclusão social”, afirma Márcio Pacheco.

O projeto Escola na Garagem teve início em 2011, foi interrompido em 2020 e retomado em 2023. Desde então, já beneficiou 55.972 mil crianças das escolas públicas e privadas de Guarulhos. “O que nos motiva a continuar com essa iniciativa é o impacto positivo nos alunos, sendo fundamental para a formação de cidadãos conscientes”, finaliza Pacheco.

