Guarupass homenageia o condutor de ônibus com registros do dia a dia e histórias inusitadas

A Guarupass está prestando uma homenagem aos motoristas de ônibus, que desempenham um papel crucial na movimentação de pessoas. Em homenagem ao Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, a Guarupass, entidade responsável pela bilhetagem eletrônica em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, reúne depoimentos de profissionais que contam suas trajetórias e ascensão na profissão e revelam histórias inusitadas do seu dia a dia.

O emprego inicial de Jorge Luis Trindade Oliveira, da Viação Campos dos Ouros, foi de cobrador de ônibus. No entanto, em um segundo momento, a empresa lhe deu a oportunidade de mudar de atividade e, em um período curto de tempo, ele deixou de cobrar tarifas para conduzir vidas. “Fiquei muito grato à Viação Campos dos Ouros por me dar a chance de transportar as pessoas ao seu destino. O que mais gosto, sem dúvida nenhuma, é dirigir todos os dias”, orgulha-se.

Para ele, o condutor de transporte coletivo precisa ter muita paciência para lidar com todos os desafios diários, como o trânsito, por exemplo. “Quem tiver o sonho de se tornar motorista de ônibus, deve correr atrás e buscar uma oportunidade em empresas capazes de lhe oferecer essa experiência, qualificação e crescimento profissional, como a Campos dos Ouros. Passei por vários treinamentos e hoje posso dizer que faço o que gosto”, diz Oliveira.

Há 15 anos como funcionária da Viação Campos dos Ouros, Renilda Francisca dos Santos conta que começou a sua jornada como cobradora e, após alguns treinamentos, teve a oportunidade de se tornar motorista. “Transportar centenas de passageiros diariamente não é uma tarefa simples. É um trabalho que exige muito esforço e dedicação. Paciência é, sem dúvida, a palavra-chave. Cada dia traz novos aprendizados, mas a satisfação de contribuir com a mobilidade das pessoas e o bom funcionamento da cidade é realmente incrível”.

Desafios e surpresas da profissão

Ser motorista de ônibus vai além de simplesmente conduzir o veículo. Esse trabalho é mais sobre garantir a segurança e o conforto dos passageiros, lidar com imprevistos, boas surpresas e, acima de tudo, ter dedicação ao próximo. Os motoristas da Viação Urbana Guarulhos deixam aqui registros do dia a dia da profissão.

“Ser motorista de ônibus é uma profissão repleta de desafios e responsabilidades. Me sinto orgulhosa de desempenhar essa função e contribuir para a mobilidade urbana. Às vezes, até desperto passageiros no ponto final, e eles acabam se tornando amigos do dia a dia. Gosto de desafios, como a adaptação às mudanças de linha. É essencial, por exemplo, estudar todo o trajeto novo quando essas alterações acontecem, para percorrer e decorar a rota corretamente”, diz Denilza Fátima de Castro.

“Uma das maiores diferenças entre dirigir um carro de passeio e um ônibus é o número de marchas. Enquanto um carro comum possui cinco marchas, um ônibus tem seis. Essa diferença requer que o motorista esteja sempre atento e adaptado às particularidades de conduzir um veículo maior e mais complexo. Cada dia é um aprendizado diferente, e é preciso se dedicar para garantir a segurança e o conforto dos passageiros”, diz Hélio de Barros Neto.

Jorge Luis Trindade Oliveira/Divulgação

“O motorista Felipe Agostinho dos Santos diz que, a cada dia ao volante, surgem aventuras e histórias únicas e que é grato ao trabalho pelas oportunidades profissionais e por ter conhecido o amor da vida dele durante o horário de trabalho. Uma situação inusitada aconteceu comigo e mudou minha vida para sempre: acabei conhecendo a minha esposa dentro do ônibus. Ela era uma passageira frequente e, com o tempo, começamos a conversar durante suas viagens diárias. Essas conversas se transformaram em amizade e, depois, em um ótimo relacionamento”.