Guarupass disponibiliza novo layout do aplicativo Cittamobi

Comprometida com a mobilidade urbana, a Guarupass, entidade responsável pela bilhetagem eletrônica em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, apresenta o novo layout do aplicativo Cittamobi, voltado para o transporte público da região. A ferramenta traz informações sobre o trajeto das suas linhas de ônibus, beneficiando mais de 350 mil passageiros diariamente.

“Com o novo layout do Cittamobi, os usuários poderão navegar com mais praticidade no aplicativo. Com apenas um toque no PIN da parada, o passageiro escolhe o ônibus em operação e confere em tempo real as rotas e horários de todas as linhas. Aderimos a esta modernidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas, proporcionando segurança e eficiência aos usuários do transporte público em Guarulhos”, afirma Márcio Roberto Pacheco, Diretor Executivo da Guarupass. Essa ferramenta implantada em parceria entre a Guarupass e Cittamobi está disponível nos sistemas operacionais Android e IOS.

“Outra vantagem que o aplicativo oferece é a avaliação da viagem por parte do usuário, o que permitirá às concessionárias de ônibus terem uma conexão direta com seu passageiro e buscar melhorar a prestação do serviço. Um canal para reclamações e sugestões, além de reporte de eventos como enchentes e passeatas, por exemplo”, afirma o executivo.

O Cittamobi está em funcionamento na cidade de Guarulhos desde 2016, oferecendo o serviço de previsão de horário dos ônibus e recarga do Bilhete Único. Os créditos adquiridos são disponibilizados no cartão em até 48 horas após a confirmação de pagamento. A ativação dos créditos é realizada ao aproximar o cartão da catraca.

“O aplicativo é sinônimo de sustentabilidade e cidades inteligentes. Estamos entusiasmados com o lançamento oficial em uma cidade como Guarulhos, que respira a modernidade, sendo tão importante na história de São Paulo e do país. Queremos fazer a diferença na vida dos guarulhenses e turistas para desfrutarem o melhor da cidade, com uma mobilidade urbana acessível a todos o tempo todo e a melhor experiência de deslocamento”, ressalta Emanuele Cassimiro, Diretora de Produto da Cittamobi.

“Nossa missão é estreitar as distâncias entre a população e os órgãos gestores, empresas de transporte coletivo e Prefeituras. Estamos muito felizes em ver que nossa tecnologia tem sido uma aliada importante para atender às necessidades da população. Todos ganham com a inovação e acabam contribuindo para as cidades serem inteligentes e sustentáveis”, complementa Marisol Ruiz, Relações Institucionais da Cittamobi.

Para dúvidas e mais esclarecimentos, a Guarupass mantém os seguintes canais de comunicação:

