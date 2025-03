Guarujá intensifica fiscalização sanitária

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Guarujá, no litoral paulista, realizou uma operação sanitária abrangente que resultou na apreensão e descarte de substâncias impróprias para o consumo. O foco da fiscalização abrangeu a análise das práticas de armazenamento, manipulação e higienização de alimentos, além da verificação da limpeza das mãos dos trabalhadores, a procedência do gelo utilizado e a qualidade dos petiscos e lanches oferecidos.

Durante a ação, que faz parte da Operação Verão de Fiscalização Sanitária, foram inspecionados 269 carrinhos e 25 quiosques localizados nas praias da cidade, incluindo as áreas dos bairros Enseada, Pitangueiras, Astúrias, Tombo e Guaiúba. O resultado foi alarmante: foram descartados 874 kg de gelo impróprio para o consumo humano, 32 kg de alimentos variados e 19 kg de molhos como maionese, ketchup e mostarda. A prefeitura informou que muitos desses itens estavam armazenados em condições inadequadas.

Além do foco na segurança alimentar, os fiscais também checaram a documentação necessária para o funcionamento dos carrinhos e orientaram os comerciantes sobre as melhores práticas de descarte de resíduos. Os agentes sanitários enfatizaram a importância do acondicionamento correto dos alimentos e do cumprimento das normas higiênicas durante o preparo.

A fiscalização é uma prática recorrente na cidade, com o Procon de Guarujá frequentemente atuando na supervisão de quiosques, carrinhos e restaurantes. Este tipo de ação não só visa garantir a segurança alimentar dos consumidores como também educar os comerciantes sobre a importância das boas práticas na manipulação de alimentos.

Com essa iniciativa, as autoridades locais reafirmam seu compromisso com a saúde pública e a qualidade dos serviços oferecidos nas praias da região.