Guarujá intensifica fiscalização nas praias com a Operação Verão

A partir do próximo sábado (21) , a Guarda Civil de Guarujá , no litoral paulista, iniciará a Operação Verão da Fiscalização , com o objetivo de garantir a ordem e o sossego nas praias da cidade. Esta operação contará com cerca de 100 agentes de diferentes setores da gestão municipal, que atuarão principalmente na fiscalização do uso de caixas de som na faixa de areia, prática que é proibida desde a criação do Código de Posturas do Município em 1998 , salvo autorização prévia .

Nos últimos tempos, a aplicação dessa lei se intensificou devido ao aumento das reclamações por parte dos banhistas . Em média, a prefeitura recebeu 20 ligações diárias em dias de praia cheia no ano passado. As infrações relacionadas ao uso inadequado de equipamentos sonoros podem resultar na apreensão de materiais e multas significativas , que podem chegar a R$ 1.112,50 . Para informar a população sobre essas regras, a prefeitura instalou placas informativas ao longo da orla.

Além da fiscalização quanto às caixas de som , a operação também abordará outras proibições na faixa de areia , como a presença de veículos e cães . As práticas esportivas também são regulamentadas: esportes com bola têm horários e locais específicos para serem praticados, enquanto as atividades náuticas devem ocorrer em áreas determinadas e dentro de horários programados .

Em conclusão, a Operação Verão da Fiscalização representa um esforço conjunto das autoridades locais para preservar o ambiente das praias do Guarujá e garantir o bem-estar dos visitantes . O sucesso dessa operação dependerá da colaboração da população e do cumprimento das normas para um verão tranquilo e seguro .