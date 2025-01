Guarujá intensifica combate à dengue com distribuição de repelentes e ações comunitárias

A Prefeitura de Guarujá, localizada no litoral paulista, está implementando uma série de iniciativas voltadas para a prevenção e controle da dengue, especialmente durante o período de verão. Uma das principais ações inclui a distribuição de repelentes para gestantes que realizam exames pré-natais nas unidades de saúde do município.

Com o objetivo de conter o avanço dos casos da doença, a administração municipal informou que os agentes da Secretaria de Saúde têm intensificado as visitas domiciliares em todos os bairros da cidade. Essas visitas visam identificar e mapear áreas com potencial para abrigar focos do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.

Cerca de 90 agentes de controle de endemias estão mobilizados, trabalhando em conjunto com agentes comunitários. Além disso, a prefeitura disponibiliza vacinas contra a dengue para crianças na faixa etária de 10 a 14 anos, como parte de um esforço mais amplo para combater a doença.

A colaboração da população é fundamental para evitar a proliferação do mosquito. Para isso, foram elaboradas orientações que devem ser seguidas pelos moradores:

Amarrar bem os sacos de lixo e evitar descartar resíduos sólidos em terrenos baldios ou na rua;

Mantenha pneus velhos cobertos e protegidos da água;

Coloque areia nos vasos de plantas;

Realize inspeções semanais em casa para verificar possíveis focos de larvas;

Higienize bebedouros de animais;

Limpe calhas e lajes e coloque areia nos cacos de vidro que possam acumular água;

Receba os agentes de saúde que realizam visitas;

Remova a água acumulada na bandeja externa da geladeira e nos bebedouros, lavando-os regularmente;

Tampe caixas d’água, ralos e pias;

Use repelentes e instale telas nas janelas.

Essas medidas são essenciais para reduzir a incidência da dengue e proteger a saúde da comunidade local. A prefeitura reforça que o trabalho conjunto entre autoridades e cidadãos é vital para o sucesso das ações preventivas.