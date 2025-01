Guarujá inicia a Operação Verão da Vigilância Sanitária nas praias

A partir desta quarta-feira, 22, a cidade de Guarujá, localizada no litoral paulista, lançou a Operação Verão da Vigilância Sanitária. A ação visa inspecionar quiosques e carrinhos de praia durante a alta temporada, com foco na verificação de práticas higiênicas adequadas.

Essa iniciativa se estenderá até o dia 9 de março e tem como principal objetivo identificar possíveis irregularidades que possam comprometer a saúde dos frequentadores das praias locais.

Conforme informações divulgadas pela administração municipal, as vistorias se concentrarão na avaliação do acondicionamento e manipulação dos alimentos, além da higienização das mãos dos manipuladores. Os fiscais também farão um rigoroso controle sobre a procedência do gelo utilizado e a qualidade dos petiscos, lanches e porções servidas aos clientes.

Adicionalmente, os agentes da Vigilância Sanitária irão verificar se toda a documentação necessária para o funcionamento dos estabelecimentos está regularizada conforme a legislação vigente. Outro ponto importante da fiscalização será o descarte adequado do lixo gerado nas áreas de alimentação.

A operação terá início na praia da Enseada, mas está prevista a expansão para outras orlas do município ao longo da temporada.