Guarujá Gameplay invade cidade com programação especial

O Guarujá Gameplay invade a Baixada Santista com uma programação recheada de surpresas e atrações do Universo Gamer, de 7 a 10 de março, no Casa Grande Hotel & Spa. A primeira edição do festival é voltada ao mundo dos jogos e cultura geek, com apresentação de shows, campeonatos de e-Sports com premiação, concursos de cosplay, duelo K-pop, Just Dance, batalhas de MCs, além das salas temáticas Harry Potter e Star Wars.

Para quem é fã de Yoda, Darth Vader, Luke e Lea, e também do bruxinho Harry, não vai faltar programação. Durante todos os dias de evento, o público vai se aventurar em salas temáticas repletas de elementos do mundo intergaláctico e de Hogwarts. No local, ainda podem ser vistos desde os sabres de luz, varinhas mágicas, chapéu seletor aos trajes dos personagens.

No dia 7, das 8 às 17 horas, a programação é destinada às escolas da região. Pela manhã, as atrações ficam por conta do caster, narrador de Fortnite e MC de batalha Bluyd e do rapper Daniel Raillow, famoso pelo grupo de rap ‘Primeiramente’. Ainda no primeiro horário, os estudantes poderão conferir uma palestra sobre o universo gamer, batalha Just Dance e duelo K-pop, onde as melhores apresentações ganham brindes.

À tarde, as atividades não param. Os amantes de mangás, animes, séries e filmes podem aproveitar o concurso de cosplay com prêmio em brindes, enquanto os rappers da Baixada Santista fazem suas rimas na Batalha de MCs.

Para finalizar, às 16 horas, TKRaps sobe ao palco com um hip hop cheio de referências otakus e kawaii, com músicas que rimam histórias de personagens de One Piece, Naruto, Dragon Ball e muito mais.

A partir do dia 8, a programação é aberta para o público em geral. Neste dia, das 13 às 22 horas, a plateia volta a acompanhar Bluyd e Daniel Raillow, batalha Just Dance, duelo K-pop, concurso cosplay e a segunda fase da Batalha de MCs. Encerrando a noite, é a vez de MHRAP, com seus traps ‘Tipo Boruto Uzumaki’, ‘Vibe Asuma’, ‘Pirata Descolado’ e ‘Missão: Mercado Futuro’.

O agito nerd continua nos dias 9 e 10 de março. Os amantes de games e os geeks podem curtir o evento das 10 às 22 horas, com apresentações de Bluyd e do rapper Zuluzão, um dos principais MC’s do Brasil. Sua faixa ‘Altatrap #3’ acumula mais de 320 mil reproduções no Spotify.

Ao longo do dia, o público poderá participar do ‘Passa ou Repassa’, apresentado por Zuluzão e pela streamer e influencer gamer Baianinha. A disputa contará com questões sobre e-Sports, e a cada resposta correta, o participante recebe brindes. Além disso, a programação inclui Batalha Just Dance, duelo K-pop e concurso de cosplay.

Para encerrar o evento com chave de ouro, a partir das 20h30, haverá a final da Batalha de MC’s, onde os participantes classificados das disputas anteriores competirão junto com os MC’s convidados Schuller, Lino, Black Panther e Lil Vi.

“Vimos potencial no Guarujá, principalmente, porque é uma das poucas cidades do litoral paulista que ainda não recebeu um evento gamer neste porte. Nossa expectativa é trazer uma experiência inédita para a população, marcar essa galera mais nerd e geek, com um evento acessível e inovador para o município”, enfatiza Douglas Albuquerque, organizador do Guarujá Gameplay.

Durante os quatro dias do evento, o Casa Grande Hotel & Spa oferecerá condições e pacotes especiais com day use, das 10 às 18 horas (sem refeições inclusas), onde os hóspedes poderão desfrutar de toda estrutura do hotel, incluindo as piscinas climatizadas, quadras poliesportivas, academia, minicampo de golfe, serviço de praia, salão de jogos e casa da criança. As reservas podem ser realizadas um dia antes ou no mesmo dia em que deseja se hospedar por meio do telefone (13) 3389-4000 ou Whatsapp (13) 99799-8705.

O evento é uma realização do E-sports Exp em parceria com o Casa Grande Hotel, Mchecon, Camp Guarujá, DCL, Agência DSK e Explosão Criativa e apoio da Prefeitura de Guarujá. Para reforçar ainda mais a equipe, Unaerp, City Mais e Link Fort são os patrocinadores.

Campeonatos

Gamer que é gamer faz um bom jogo e “tanka” qualquer disputa. No Guarujá Gameplay, os fãs de jogos podem aproveitar nas Arenas PC e Console, com computadores de alto desempenho e videogames de última geração.

No dia 7, nas Arenas, os jogadores de plantão podem competir nos campeonatos de Fortnite, EAFC 24, Street Fighter 6, Rocket League e Mortal Kombat.

Já no dia 9, na Arena PC, a diversão está garantida com o Warzone fechado, enquanto no dia 10, o Warzone aberto. Já na Arena Console, os gamers podem participar de torneios de EAFC 24, Street Fighter 6, Rocket League e Mortal Kombat. As inscrições serão realizadas no local antes do início da competição.

As premiações serão em dinheiro, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 10 mil.

Outras informações sobre regulamento, horário das atrações e competições, detalhes sobre o Meet & Greet, além das premiações podem ser encontradas no site Guarujá Gameplay.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos por meio do site App Ticket, com três modalidades de entradas. Os ingressos escolares custam R$ 200 para excursão das turmas de escolas da Baixada Santista e dão direito a entrada para o dia 7, com transporte, vale alimentação de R$60 e kit personalizado do evento. Já os ingressos normais, voltados para o público em geral, custam R$ 20 e garantem a entrada para os dias 9 ou 10 de março.

Para quem sonha em conhecer os influenciadores gamers, há também a opção do Meet & Greet, a partir de R$ 40, dando acesso a áreas exclusivas do evento.

Quem quiser fazer a diferença e doar 1kg de alimento não perecível, pode contribuir com essa causa na entrada do evento. Os alimentos serão destinados a projetos sociais da região.

Serviço

Guarujá Gameplay

Dias e horários: 7 e 8 de março, das 8 às 17 horas; e 9 e 10 de março, das 10 às 22 horas

Ingressos: App Ticket

Local: Centro de Convenções – Casa Grande Hotel; Av. Miguel Estefano, 1001 – Enseada, Guarujá.