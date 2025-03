Guarujá entre as 15 cidades mais seguras do Brasil: um marco para o Turismo

O Visite Guarujá Convention Bureau celebra com entusiasmo o reconhecimento da cidade como uma das 15 mais seguras do Brasil, conforme aponta o Ranking Connected Smart Cities, publicado pela consultoria Urban Systems e divulgado pela CNN Brasil. Segundo o estudo, Guarujá ocupa a 12ª posição, com uma pontuação de 4,217, consolidando-se como um destino turístico que alia beleza natural e infraestrutura a um ambiente seguro e acolhedor.

Esse reconhecimento reflete investimentos estratégicos na segurança pública, incluindo a instalação de câmeras de monitoramento, ampliação do policiamento preventivo e a integração entre forças de segurança estaduais e municipais. Além disso, ações educativas e o fortalecimento da participação comunitária têm sido essenciais para a redução dos índices de criminalidade.

“Para moradores e turistas, essa conquista reafirma o compromisso de Guarujá em proporcionar uma experiência de viagem cada vez mais segura e prazerosa, reforçando sua posição como um dos principais destinos do litoral paulista”, afirma João Carlos Pollak, presidente do Visite Guarujá Convention Bureau.

Segurança e Turismo: dados reais devem prevalecer

A divulgação deste ranking fortalece uma mensagem central abordada no evento CONNECT TOUR, promovido pelo Visite Guarujá Convention Bureau no final do ano passado. Durante o evento, especialistas destacaram a importância de considerar apenas indicadores oficiais de segurança pública, evitando a disseminação de percepções distorcidas nas redes sociais, muitas vezes propagadas sem embasamento.

O Connect tour, que contou com a presença de jornalistas especializados em turismo, também teve papel fundamental na divulgação da campanha promocional que antecipou a Black Friday e no lançamento do Censo Hoteleiro de Guarujá, ações que fortaleceram a imagem da cidade como um destino turístico estruturado e seguro.