Guarujá enfrenta surto de virose: Procon-SP age para controlar preços de medicamentos

Em resposta ao surto de virose que tem afetado a população do Guarujá, o Procon-SP está tomando medidas proativas para evitar aumentos excessivos nos preços dos medicamentos. A situação emergencial gerou um aumento na demanda por produtos farmacêuticos, especialmente aqueles voltados para o tratamento de sintomas associados à virose.

A Prefeitura do Guarujá já notificou a Sabesp sobre possíveis vazamentos de esgoto na região, levantando preocupações sobre o saneamento básico e sua relação com o surto. O número crescente de atendimentos nas unidades de saúde e farmácias locais, devido à escassez de medicamentos, foi um fator determinante para a ação do Procon.

Com o objetivo de normalizar o abastecimento, o órgão solicitou que as empresas responsáveis pela distribuição de produtos farmacêuticos ampliem seus estoques, focando especialmente em itens como água, bebidas isotônicas e medicamentos nas cidades do litoral paulista. Essa iniciativa é parte de um esforço para conter a escalada dos preços em um momento crítico.

As associações que receberam recomendações para agilizar a reposição incluem a APAS (Associação Paulista de Supermercados), IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), Abrafarma (Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias) e ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores).

O Procon-SP também alertou os consumidores sobre práticas comerciais desleais, recomendando que denúncias sobre venda casada ou imposições indevidas sejam registradas.

A ligação entre a contaminação das águas do mar por esgoto clandestino e o aumento dos casos de virose é uma preocupação da administração municipal. Amostras de água da Praia da Enseada foram coletadas e enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para análise detalhada.

Os sintomas comuns das viroses incluem diarreia, náuseas, vômitos, cólicas e febre, podendo durar entre um dia e uma semana. Em casos mais graves, a desidratação pode ocorrer em níveis leves a severos.

A Sabesp, por sua vez, informou que as fortes chuvas têm sobrecarregado seu sistema de esgotamento sanitário, complicando ainda mais a situação. Em nota oficial, a companhia declarou que suas equipes estão ativamente monitorando as condições do sistema na Baixada Santista e trabalhando para garantir seu funcionamento adequado.

Em termos de prevenção, o Serviço Municipal de Vigilância Epidemiológica de Peruíbe destacou algumas medidas eficazes: manter-se hidratado, ter uma alimentação equilibrada, dormir adequadamente, evitar aglomerações e garantir uma boa higiene das mãos. Além disso, recomenda-se o uso de máscaras em caso de sintomas respiratórios para minimizar a disseminação do vírus.

A Secretaria de Saúde de Santos complementou essas orientações alertando sobre os fatores de risco associados à transmissão da virose durante o verão, como aglomerações, consumo imprudente de alimentos e enchentes causadas pelas chuvas.