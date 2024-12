Guarujá amplia efetivo de segurança para a Operação Verão

A cidade de Guarujá, localizada no litoral paulista, se prepara para receber o maior efetivo policial da Baixada Santista durante a Operação Verão 2024-2025. Um total de 1.044 policiais militares será mobilizado, sendo 444 novos agentes que se juntarão aos 600 já presentes na região através da Operação Delegada.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, os novos policiais atuarão até a primeira semana de fevereiro de 2025, concentrando suas atividades em áreas de grande circulação, como praias e pontos turísticos. Essa ação visa garantir a segurança dos moradores e turistas que visitam a cidade durante a alta temporada.

A administração municipal investe anualmente cerca de R$ 4,4 milhões para apoiar as forças policiais estaduais nas atividades de segurança pública. As operações são fruto de um convênio entre a prefeitura e o governo do estado, que estabelece uma colaboração técnica nas ações policiais dentro do município. O acordo prevê que Guarujá forneça infraestrutura, incluindo alojamentos e alimentação, além de apoio operacional para facilitar o trabalho dos agentes.

Os novos policiais receberam uma apresentação estratégica sobre o Código de Posturas Municipal, que abrange as legislações e sanções aplicáveis a práticas irregulares. Segundo a prefeitura, essa orientação, juntamente com eventuais multas, tem como objetivo resolver problemas e reduzir as demandas na Delegacia de Polícia local.

Adicionalmente, Guarujá contará com 100 guarda-vidas temporários durante o período da operação. Destes, 50 serão contratados pela administração municipal (Grupo de Vigilância Temporária – GVT) e os outros 50 pelo estado (Grupo de Vigilância Temporária Estadual – GVTD), reforçando assim a segurança nas praias da cidade.