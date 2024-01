Guardiola coloca Klopp como seu maior rival e lamenta saída: ‘Vai fazer falta’

Não foram apenas os torcedores do Liverpool que sentiram o anúncio da saída de Jurgen Klopp do clube. Maior rival do treinador alemão, Pep Guardiola comentou a decisão em entrevista coletiva. O espanhol não poupou elogios a Klopp e ainda fez uma previsão sobre o futuro dele.

“Não podemos analisar nosso período aqui sem ele. Não podemos analisar nosso tempo aqui sem o Liverpool. É impossível. Eles têm sido nosso maior rival. Pessoalmente, ele tem sido o melhor rival que eu já tive na vida. Em Dortmund, quando eu estava no Bayern de Munique. E aqui”, declarou Guardiola.

No Campeonato Inglês, os dois treinadores protagonizaram grandes disputas pelo título. Na temporada 2021/22, Manchester City e Liverpool disputaram até a última rodada. Quem se deu melhor foi a equipe de Guardiola, que fez 93 pontos, apenas um a mais que o time de Klopp.

“Acho que a Premier League vai sentir sua falta. O carisma, a personalidade e, principalmente, a forma que sua equipe joga. Sempre foi um prazer assistir quão positiva é sua abordagem, como jogam, como ele respeita os torcedores também. Como eles tentam vencer o jogo, não importa o que aconteça”, disse o treinador do City sobre o Liverpool de Klopp.

Na temporada 2019/20, Klopp tirou o Liverpool de uma fila de 30 anos da liga inglesa. O City de Guardiola até tentou colocar água no chopp do alemão, mas a campanha dos Reds foi irretocável No final, o time de Klopp fechou o campeonato com 99 pontos, 19 a mais que o City. Na temporada anterior, 2018/19, os dois clubes foram campeão e vice novamente. O City levou o caneco com 98 pontos, superando o Liverpool em apenas um.

“Sim, claro que desejo a ele tudo de bom. Sempre será difícil, o Liverpool. A partir de agora só será mais. Mas, talvez, na minha opinião, ele não vai admitir, mas ele voltará. Eu sei disso”, cravou Guardiola sem medo de errar a previsão.

Klopp não indicou qual será o seu futuro. Apenas afirmou que buscará algo novo. Ele também garantiu que não treinará outro clube da Inglaterra.