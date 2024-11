Guardas municipais e voluntários se unem em Santos para salvar vidas com doação de sangue

No último sábado, dia 23, a cidade de Santos foi palco de uma ação solidária notável, quando guardas municipais, membros do grupo de motociclistas Insanos – Litoral Sul e voluntários da Sabesp uniram forças para realizar uma campanha de doação de sangue no Banco de Sangue da Santa Casa de Santos. Sob o lema “Doe amor, doe vida, doe sangue”, a sétima edição dessa iniciativa teve como objetivo principal incentivar novos doadores e aumentar os estoques de sangue nos hemonúcleos locais.

O esforço conjunto desses grupos evidencia não apenas a importância da doação de sangue como um ato vital para salvar vidas, mas também o compromisso social dessas instituições com a comunidade santista. Antônio Carlos Silva, subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santos, destacou: “Cada gota de sangue doada representa uma nova chance de vida para pacientes em tratamento.”

Para aqueles interessados em participar dessa causa nobre, as doações podem ser feitas no Hospital Guilherme Álvaro, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 197, Boqueirão. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h30 às 12h30. Alternativamente, a Santa Casa de Santos, situada na Av. Cláudio Luiz da Costa, 50, Jabaquara, também recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados das 7h às 11h.

Os requisitos para doação incluem a apresentação de documento original com foto; ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados por um responsável); pesar acima de 50 quilos; e estar em boas condições de saúde. Além disso, é necessário que o doador tenha descansado adequadamente (ao menos seis horas nas últimas 24 horas), não tenha consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e esteja bem alimentado (com intervalo mínimo após refeições).

Essa ação está alinhada com o item 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU), que trata sobre Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Para mais informações sobre os outros artigos dos ODS, consulte as fontes oficiais da ONU.