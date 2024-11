“Guardanapo”: novo single de Ávine Vinny conta com participação de Henry Freitas

O cantor Ávine Vinny apresenta, nesta quinta-feira (14), o novo single “Guardanapo”, marcando o início dos lançamentos do aguardado projeto audiovisual “Quebra Cabeça”. A faixa, que traz o característico forronejo de Ávine em uma fusão contagiante com outros gêneros musicais, como a lambada, conta ainda com a participação especial do cantor Henry Freitas.

Essa mistura de ritmos, além da letra divertida e, claro, o carisma de Ávine, dá o tom de uma faixa dançante, que promete embalar as playlists de verão. Sobre a parceria com Henry Freitas, Ávine celebra o encontro: “Ter o Henry como participação nesse primeiro single do projeto é incrível. Além de talentoso, é um amigo querido que a música me deu. Vamos para cima!”.

Para Henry, o convite para o feat foi muito especial. “Ávine é um irmão. Estou muito feliz em participar desse “quebra-cabeça” pois conheço ele desde 2017 e sei que esse DVD vai ser um divisor de águas na carreira dele, com tantas participações maravilhosas”, diz empolgado.

O projeto “Quebra Cabeça” vai de encontro com a versatilidade de Ávine, que busca trazer em seus projetos e repertório uma gama de estilos musicais, de forma que eles conversem entre si: “Os aspectos da lambada e a mistura com o forró trouxeram para ‘Guardanapo’ uma energia especial, dando aquela explosão de energia que é a cara do Brasil”, conta.

O audiovisual foi gravado em Recife, capital de Pernambuco, no mês de agosto e contou ainda com outras participações mega especiais, trazendo ao projeto exatamente o que ele propõe oferecer: peças diferentes que se encaixam entre si. Reunindo artistas que completam essa mistura de gêneros musicais, Ávine contou com a presença de nomes como Kaká e Pedrinho, Grego, Raphaela Santos e o grupo de pagode Di Propósito. Os próximos singles do “Quebra Cabeça” serão lançados em breve nas plataformas digitais.