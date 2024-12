Guarda Municipal de Piracicaba recebe doação de 250 pistolas para reforçar segurança na região

A Guarda Civil Municipal de Piracicaba recebeu na manhã desta segunda-feira (16) a doação de 250 pistolas para reforçar a segurança no atendimento à população da região. A entrega foi realizada no auditório da Secretaria da Segurança Pública.

As armas — calibre .40 da marca Taurus — fazem parte da modernização dos equipamentos da Polícia Civil. A corporação está padronizando o modelo para armamentos de 9 milímetros. Com isso, as armas antigas que ainda estão em condição de uso estão sendo doadas gradativamente às guardas municipais. A doação representa um investimento de R$ 487,2 mil.

“Para nós, da Polícia Civil, é uma alegria realizar essa entrega. É sinal de que o secretário autorizou a compra de mais armamentos para a segurança pública. Tudo que a gente necessita para combater o crime está sendo feito de forma integrada entre as forças de segurança, uma bandeira que a atual gestão sempre levantou”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

Essa foi a maior entrega de armas à GCM de um município na atual gestão. No total, já foram doadas 2,1 mil armas às guardas municipais de vários municípios do estado em quase dois anos, com investimento de R$ 3,7 milhões.

“Essa padronização fortalece a GCM, que muitas vezes ajuda a Polícia Militar no patrulhamento ostensivo. Da nossa parte, enquanto estivermos aqui, a nossa gestão sempre vai estar priorizando as guardas municipais”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Queda nos roubos

Entre janeiro e outubro deste ano, a cidade de Piracicaba registrou queda nos roubos em geral (-1,6%) e nos roubos de veículos (-9%) em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, os latrocínios permaneceram zerados.

O município também teve aumento de 24,5% no número de detidos, de 42% na apreensão de drogas e de armas de fogo ilegais, que passou de 46 para 169 no comparativo.