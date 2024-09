Guarda Civil Municipal de São Caetano completa 71 anos

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul completa 71 anos de fundação nesta terça-feira (17/9), reforçando o compromisso com a segurança da cidade, integrando tradição e inovação em suas operações do dia a dia. Fundada com a missão de proteger e servir a sociedade sulcaetanense, a GCM tem evoluído ao longo das décadas, mantendo suas raízes históricas e adotando tecnologias de ponta que elevam a eficiência.

Recentemente, a GCM deu mais um passo importante em direção ao futuro e introduziu a sua corporação câmeras corporais; novo sistema de rádio; tablets de última geração e rastreamento das viaturas. O monitoramento em tempo real das viaturas possibilita a otimização das áreas de patrulhamento e o deslocamento ágil das equipes, garantindo respostas mais rápidas e eficazes aos chamados. Essa evolução tecnológica fortalece a presença da GCM em toda a cidade.

Os tablets fornecidos à corporação têm como objetivo principal melhorar o trabalho dos GCMs, permitindo o acesso em tempo real aos bancos de dados policiais como pesquisa de procurados da justiça e veículos envolvidos em crimes. Este recurso proporciona economia de tempo e agilidade nas operações, facilitando o atendimento das ocorrências e o planejamento estratégico. Além disso, foi instalado nos aparelhos celulares um aplicativo de inteligência artificial do governo federal, que utiliza a leitura de placas de veículos pelas câmeras de monitoramento do próprio município para rastrear alvos móveis em tempo real, ampliando ainda mais a eficiência no combate ao crime.

As câmeras corporais são outro avanço que traz maior transparência e legalidade às ações da GCM, registrando em vídeo as ocorrências e garantindo o cumprimento dos protocolos de segurança. Além das inovações tecnológicas, a GCM também investe em armamento moderno de alta capacidade, sempre alinhado com as melhores práticas de segurança pública. Todo esse aparato, somado à tradição de cortesia, profissionalismo e respeito que permeia as ações da corporação, consolida a GCM de São Caetano como uma instituição preparada para os desafios do presente e do futuro.