Guarda Ambiental de São Bernardo apreende redes de pesca ilegais na Billings

A equipe da Guarda Ambiental de São Bernardo realizou, na madrugada de sábado (18/1), uma operação de fiscalização na Represa Billings, após denúncia de pesca irregular no local. A ação, próxima ao bairro Taquacetuba, teve como objetivo coibir a prática de pesca predatória em período de defeso, que iniciou em novembro do ano passado e se encerra no fim de fevereiro deste ano, quando a reprodução das espécies aquáticas deve ser protegida.

Durante o patrulhamento, a equipe identificou uma embarcação com um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura aquática, o suspeito abandonou o barco e fugiu para a área de mata, deixando para trás materiais utilizados na pesca ilegal. No local, foram apreendidos uma embarcação de aproximadamente 5 metros, 500 metros de redes de pesca e 18 kg de pescado.

Parte dos peixes encontrados ainda estava vivo e foi imediatamente devolvido à represa, preservando o equilíbrio ambiental da região. O restante do material apreendido foi encaminhado à base da Guarda Ambiental para as devidas providências administrativas.

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, valorizou a ação da Guarda Ambiental, destacando que crimes ambientais terão tolerância zero ao longo de sua gestão. “Quero parabenizar nossa valorosa Guarda Ambiental pela apreensão. O cuidado da nossa fauna e flora são fundamentais não só para o cuidado da nossa cidade, mas de todo o planeta. Vamos intensificar ainda mais a fiscalização e punir os criminosos que praticam essas ações”, completou. O caso foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo.

O supervisor da GCM Ambiental de São Bernardo, Marcelo Barreiro, reforçou o compromisso da corporação em fiscalizar e combater infratores: “Estamos em período de defeso e nosso patrulhamento embarcado é feito para coibir tanto a pesca predatória quanto a caça às margens da represa. Qualquer irregularidade pode ser denunciada via 153 e o denunciante não precisa se identificar”, destacou.

Ação contínua

Em novembro, a Guarda Ambiental realizou a apreensão de 61 aves da fauna silvestre que estavam sendo mantidas em cativeiro sem qualquer autorização dos órgãos competentes. Os animais estavam em condições precárias e foram encaminhados para o Departamento de Parque e Áreas Verdes, órgão da Prefeitura de São Paulo, especializado em acolher e reabilitar animais silvestres.

Denúncias

A Prefeitura de São Bernardo disponibiliza canais para que a população denuncie práticas de crimes ambientais. As denúncias podem ser feitas diretamente à Guarda Ambiental pelo telefone 153. Todas as ocorrências são encaminhadas para a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação do meio ambiente e a proteção dos recursos naturais da cidade.