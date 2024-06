Guarda Ambiental de Ribeirão Pires apresenta insígnia que carregará nas boinas

Agentes do 3º Grupamento Especializado da GCM (Guarda Municipal de Ribeirão Pires) e que pertencem à Guarda Ambiental estiveram na tarde desta sexta-feira (14) no gabinete do prefeito da Estância para apresentar as insígnias que serão colocadas nas boinas dos integrantes da Guarda. A identificação visual obedece a decreto municipal 7.406/23, que regulamenta seus uniformes e equipamentos.

Durante a visita, os agentes da Guarda Ambiental mostraram o item que será colocado na boina e declararam que o símbolo representa a responsabilidade que eles carregam durante o serviço e o orgulho de levar o brasão de Ribeirão Pires em suas vestimentas.

“Recebi aqui em meu gabinete os agentes da Guarda Ambiental que apresentaram a insígnia que carregarão em suas vestimentas. É um orgulho para a Prefeitura de Ribeirão Pires e para o município contar com uma Guarda tão atuante e dedicada”, declarou o prefeito da Estância, Guto Volpi.

A Administração Municipal reativou a Guarda Ambiental em março deste ano. A Prefeitura também entregou viatura nova para que os agentes do Grupamento Especializado realizem patrulhas e fiscalizações em áreas de mata.

Além da viatura, a Guarda Ambiental recebeu uniformes e equipamentos especializados para utilizar em suas incursões. Formado por seis profissionais, a ideia é que o grupamento passe por ampliação, com intenção de abranger perímetro maior de ação.

A insígnia traz o brasão da cidade de Ribeirão Pires, envolto em um resplendor dourado e com ramos ornamentais. Na parte de baixo, há um listel em cor azul onde se lê o nome do município.