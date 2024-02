Guarani faz ‘duelo dos desesperados’ contra o Santo André e busca reabilitação no Paulistão

Sob pressão após sofrer quatro derrotas seguidas, o Guarani entra em campo nesta quinta-feira de olho na reabilitação no Campeonato Paulista. No duelo que irá marcar a estreia do técnico Claudinei Oliveira, irá receber o Santo André, em um ‘confronto dos desesperados’, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 19h30.

O Guarani é lanterna do Grupo B com quatro pontos e nas últimas rodadas viu os seus adversários abrirem distância. O Santo André é lanterna geral, com apenas três pontos e também está na última colocação do Grupo A. Em sete jogos são três empates e quatro derrotas. Na última rodada, porém, conseguiu um ponto importante, ao empatar por 1 a 1 com o Palmeiras.

Este duelo irá marcar a estreia de Claudinei Oliveira, demitido na Chapecoense, à frente do Guarani, que dispensou Umberto Louzer que, por coincidência, assumiu o time catarinense. O novo comandante, que chegou com a missão de tirar o time campineiro da situação ruim dentro do Estadual, não deve fazer grandes mudanças na formação neste primeiro momento.

As únicas baixas e dúvidas são por lesões. O atacante Derek sentiu um desconforto muscular na coxa direita no início do jogo contra o Novorizontino e será reavaliado momentos antes da partida. Caso ele não tenha condições de atuar, Pablo Thomaz tem grandes chances de começar a partida.

Além dele, o lateral-esquerdo Mayk não tem presença confirmada entre os titulares. Ele está tratando um processo inflamatório no pé esquerdo que o tirou do último compromisso. Caso esteja recuperado, volta ao lugar que foi de Hélder. Já fora da competição, o atacante Bruno Mendes será baixa até o final da primeira fase após ruptura do tendão de Aquiles.

Do outro lado, o técnico Márcio Fernandes, que irá participar apenas da sua segunda partida à frente do Santo André, contará com um importante reforço. Trata-se do lateral-direito Júnior Caiçara que cumpriu suspensão na rodada passada e tem tudo para entrar no lugar de Afonso.

No mais, a base titular será a mesma que buscou o empate no final diante do Palmeiras. Edimar, Luiz Gustavo e Cléo Silva seguem lesionados e entregues ao departamento médico, sendo baixas por mais uma rodada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X SANTO ANDRÉ

GUARANI – Vladimir; Heitor, Léo Santos, Márcio Silva e Hélder; Camacho, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Régis; Reinaldo e Pablo Thomaz (Derek). Técnico: Claudinei Oliveira.

SANTO ANDRÉ – Luiz Daniel; Júnior Caiçara, João Victor, Walce e Igor Fernandes; Welligton Reis, Dudu Vieira, Geovane e Marciel; Bruno Michel e Léo Passos. Técnico: Márcio Fernandes.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).