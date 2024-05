Guaianases recebe nova unidade do Descomplica SP

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou nesta quarta-feira (29) a 23ª unidade do programa Descomplica SP, em Guaianases, na Zona Leste da capital. O serviço tem capacidade de realizar 300 atendimentos diários e recebeu o investimento de R$ 708 mil.

“O Descomplica Guaianases é o 23° que inauguramos e ainda temos mais nove para entregar. São mais de 300 serviços disponíveis e a ideia é ter um Descomplica em cada subprefeitura, oferecendo mais um serviço de qualidade na cidade de São Paulo”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

As obras de remodelação do espaço incluíram a modernização da praça de atendimento da Subprefeitura Guaianases e a ampliação dos serviços oferecidos em parceria com diversas secretarias, como Assistência Social, Mobilidade e Transportes, Desenvolvimento Econômico e Trabalho. As melhorias no espaço físico envolveram a adequação da infraestrutura com novos cabeamentos, mobiliários, comunicação visual, ar-condicionado, acessibilidade, além de uma atualização do parque tecnológico.

O programa Descomplica SP visa desburocratizar e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. “O nosso índice de satisfação é totalmente elevado, ajudando a população a descomplicar”, disse o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Bruno Lima.

O Descomplica SP Guaianases conta ainda com serviços de Assistência Social, Subprefeitura e Junta Militar. Na unidade, também estão instalados totens da SPTRANS e do Poupatempo, assim como um posto bancário do Banco do Brasil, entre outros.

Silvani Macedo da Silva Pina, 63 anos, aproveitou para atualizar o CadÚnico. “Eu vim hoje incluir os nomes dos meus filhos que moram comigo e deu tudo certo. Um atendimento ótimo, rápido e muito organizado

A população também pode contar com o Descomplica Digital, espaço de cidadania destinado à informação, aprendizado e acesso a serviços eletrônicos. São 47 funcionários são capacitados para compreender as necessidades dos cidadãos e auxiliar no cumprimento de cada etapa do processo.

Serviço de excelência

Na avaliação da população, os serviços do Descomplica obtiveram mais de 99,5% de excelência. A próxima inauguração será a da unidade Mooca. A meta da Prefeitura é chegar a 32 equipamentos na capital.

Serviço:

Descomplica SP Guaianases

Endereço: Rua Copenhague, 92

Agendamento: descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 08h às 17h