GTA online recebe novidades e itens exclusivos até 3 de Março

A Rockstar Games, renomada desenvolvedora da série Grand Theft Auto, trouxe uma atualização significativa para o modo online de GTA 5, enquanto os fãs aguardam ansiosamente o lançamento do tão esperado GTA 6. As novidades, que incluem itens exclusivos, estão disponíveis até o dia 3 de março e prometem agradar especialmente os jogadores brasileiros.

Um dos principais atrativos desta atualização é o carro esportivo Vapid Uranus LozSpeed, que pode ser adquirido por US$ 1,14 milhão na loja Southern San Andreas Super Autos dentro do jogo. Além disso, os jogadores podem aproveitar uma bonificação especial nas missões, onde as recompensas triplicam durante este período.

A festividade do Carnaval também faz parte das atualizações do GTA Online. Jogadores com personagens masculinos que acessarem o jogo até a data limite receberão a bermuda e a camisa Penas Carnaval. Já aqueles que jogam com personagens femininos terão direito a vestidos inspirados no tema, como Penas Carnaval e Verão Carnaval.

Adicionalmente, há um lenço especial vinculado à celebração que pode ser adquirido ao abrir uma garrafa de champanhe em qualquer bar do universo do jogo.

Além dessas novidades temáticas, a Rockstar anunciou a volta do modo Vai ou Racha com recompensas em triplo, descontos em lojas de aviões e veículos, bem como bônus duplos nas missões Pacotes do G. Os detalhes completos sobre essa atualização estão disponíveis no site oficial da Rockstar Games.

GTA Online está acessível nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.