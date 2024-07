GSH Banco de Sangue alerta para urgência nas doações neste período de férias

Com a chegada das férias de julho, o GSH Banco de Sangue de Santo André enfrenta uma queda preocupante nos estoques sanguíneos. Durante este período, muitas famílias aproveitam para viajar, resultando em uma diminuição significativa no número de doações.

As condições climáticas do inverno representam um desafio adicional para manter as reservas de sangue. O clima seco nesta época aumenta a incidência de doenças respiratórias, o que pode desencorajar potenciais doadores e torná-los inelegíveis para doação.

Atualmente, os estoques das bolsas de sangue da instituição estão 70% abaixo do nível ideal, um índice considerado crítico. Todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento, porém, os tipos O-, O+ e A- são os que estão mais em falta. O GSH Banco de Sangue de Santo André atende a mais de 26 hospitais da região, fornecendo hemocomponentes aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão para se recuperarem.

Como ajudar:

Doar Sangue: Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Incentivamos todos os cidadãos saudáveis, que estejam aptos para doação, a visitar o Banco de Sangue e fazer sua contribuição.

Conscientização: Compartilhe esta mensagem com familiares, amigos e colegas para aumentar a conscientização sobre a importância da doação de sangue durante todo o ano, especialmente nos períodos críticos como este.

“É essencial o apoio da comunidade para equilibrar nossos estoques e assegurar que todos os pacientes em tratamento recebam as transfusões necessárias”, afirma Janaína Ferreira, líder de captação do Banco de Sangue. Ela observa que, durante este período do ano, há um aumento significativo na demanda por transfusões devido aos acidentes de trânsito nas estradas. “Juntos, podemos fazer a diferença e salvar vidas”, ressalta.

Unidade estará fechada no feriado de 9 de julho

O GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h. Neste feriado estadual de 9 de julho, terça-feira, a instituição estará fechada, reabrindo em seu horário normal na quarta-feira, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.