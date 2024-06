Grupos Musicais do Guri apresentam mais de 170 concertos gratuitos, em diversas cidades

O Guri – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura – apresenta 174 concertos gratuitos dos Grupos Musicais na Temporada 2024. Até o mês de dezembro, os grupos realizam intensa programação, em 45 cidades, incluindo diversos espaços da capital: Theatro São Pedro, MASP, Sala São Paulo e em sete unidades dos CEUs. Além da agenda local, quatro Grupos sediados no interior e litoral se apresentam no Theatro São Pedro. Alguns concertos contam com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Todas as apresentações do Guri são gratuitas.

“Nesta temporada, nosso objetivo é promover a integração entre os Grupos Musicais e a inserção dos mesmos em diferentes espaços, disse Jean Paulo Casimiro, gerente artístico da Santa Marcelina Cultura. A iniciativa é parte fundamental da estrutura artístico-pedagógica do Guri. Os Grupos estão distribuídos pelo Estado de São Paulo e têm por objetivo aprimorar a formação musical dos alunos e das alunas por meio de vivências e experiências artísticas. Com diferentes formações, são constituídos por orquestras sinfônicas, orquestras de cordas, bandas sinfônicas, big bands, cameratas de cordas, cameratas de violões, corais e regional de choro. Só no mês de junho são 58 concertos programados.

Na capital, a abertura acontece no dia 8 de junho, sábado, às 11h, no Theatro São Pedro, com a Banda Sinfônica Juvenil do Guri de São Paulo. Sob a regência de Marcos Sadao, o grupo apresenta composições de Amanda Aldridge, Julie Giroux, Bert Appertmont, Kees Vlak, Hudson Nogueira, Chiquinha Gonzaga e Marcelo Vilor. Dia 9 de junho é a vez da Orquestra de Cordas do Guri de São Paulo, que recebe a regente Renata Jaffé para apresentar o programa especial Do Barroco ao Contemporâneo, que contempla obras de Antonio Vivaldi, Ludwig Van Beethoven, Béla Bartók e Harald Genzmer.

DESTAQUES DOS CONCERTOS DOS GRUPOS MUSICAIS NA CAPITAL

A Banda Sinfônica do Guri de São Paulo traz três programas musicais variados na temporada 2024. O primeiro, em parceria com o Coral Infantil do Guri de São Paulo, sob regência de Fabricia Medeiros e Ana Yara Campos, apresenta uma seleção de clássicos nacionais, com as obras de Vinicius de Moraes e suas parcerias com Tom Jobim e Toquinho. O segundo irá destacar ritmos latinos com obras de José Fajardo, Astor Piazolla e Joseíto Fernández, entre outros, com regência de Yudania Gomez Heredia e Maurício Ivo no clarinete. Já o terceiro programa incluirá obras de Robert W. Smith, Michael Oare e Samuel R. Hazo. Datas: 16 de junho, 11h, Theatro São Pedro, e 22 de junho, 11h, CEU Jambeiro; 13 e 14 de julho, 11h, Theatro São Pedro; 07 de dezembro, 11h, MASP e dia 08 de dezembro, CEU Cucuçá.

A Banda Sinfônica Juvenil do Guri de São Paulo será conduzida ao longo do ano pelos regentes Marcos Sadao, Yudania Gomez Heredia e Gesiel Vilarubia, com participação de Sintia Piccin, no saxofone, nos últimos concertos do ano (7 e 8 de dezembro). Datas: dias 8 e 15 de junho, 11h e 16h, Theatro São Pedro; 13 e 14 de julho, 11h, Theatro São Pedro; dia 7 de dezembro, às 11h, no MASP e 8 de dezembro, 11h, CEU São Mateus.

A Orquestra Sinfônica do Guri apresentará dois programas. O primeiro, junto com o Coral do Guri de São Paulo – sob regência de Wassi Carneiro e Giuliana Frozoni, com participação dos solistas Alessandra Carvalho, Eder Rodrigues e Vinicius de Morais Thomazinho – terá apresentação de peças clássicas brasileiras, como Romaria, de Osvaldo Lacerda; Grande Missa Armorial, de Lourenço da Fonseca Barbos, e Mourão, de César Guerra-Peixe. No segundo, sob regência de Paulo Galvão, com o solista Iberê Carvalho, o grupo apresentará obras de Georges Bizet e Johann Christian Bach. Datas: 30 de junho, 11h, CEU Cidade Dutra; 6 de julho, 11h, CEU São Mateus; 7 de julho, 16h, Theatro São Pedro; 9 de novembro, 15h30, CEU Perus; e 7 de dezembro, 16h, MASP.

Sob a regência de Giuliana Frozoni, o Coral do Guri de São Paulo apresenta também um segundo programa com peças de Johannes Brahms, Joseph Haydn e Hugo Distler, entre outros. Datas: dia 5 de outubro, 11h, MASP; 19 de outubro, 13h30, no Theatro São Pedro; e 26 de outubro, 11h, no CEU Perus.

A Orquestra de Cordas do Guri também trará dois programas, sendo o primeiro com Renata Jaffé na regência e participação da flautista Júlia Abdalla (ex-aluna da EMESP); e o segundo com Leonardo Marques na regência e participação de alunas e alunos do Grupo de Percussão da EMESP Tom Jobim. Datas: 9 de junho, 11h, Theatro São Pedro; 22 de junho, 11h, CEU São Rafael; 29 de junho, 16h, Theatro São Pedro; 26 de outubro, 11h, Theatro São Pedro; 9 de novembro, 15h30, CEU Perus; e 30 de novembro, 11h, MASP.

Este ano, a Big Band do Guri de São Paulo, que tem como regente Daniel Lopes Filho, homenageará os 90 anos de João Donato, no primeiro programa, e os 80 anos de Chico Buarque, no segundo programa, tocando composições dos músicos em seis concertos. Datas: 23 de junho, 16h20, MASP; 29 de junho, 11h, CEU Perus; 30 de junho, 16h20, Theatro São Pedro; 29 de setembro, 11h, Theatro São Pedro; 5 de outubro, 16h, MASP; e 30 de novembro, 16h20, CEU Caminho do Mar.

Com Camila Silva na regência, o Regional de Choro do Guri de São Paulo preparou um repertório diverso, com obras de Léa Freire, Antônio Rago e Débora Gurgel, entre outros. Datas: 23 de junho, 15h40, MASP; 29 de junho, 11h, CEU Perus; 30 de junho, 15h40, Theatro São Pedro; 5 de outubro, 15h, MASP; 23 de novembro, 11h, Theatro São Pedro; e 30 de novembro, 11h40, CEU Caminho do Mar.

A Camerata de Violões do Guri de São Paulo, sob a regência de Flávia Prando, toca Chiquinha Gonzaga, Celso Machado, Sergio Assad e Egberto Gismonti, entre outros. Datas: 23 de junho, 15h, MASP; 29 de junho, 11h, CEU Perus; 30 de junho, 15h, Theatro São Pedro; 29 de setembro, 16h, Theatro São Pedro; 30 de novembro, 11h, CEU Caminho do Mar; e 1º de dezembro, 11h, CEU São Mateus.

Quatro Grupos de fora capital também terão a oportunidade de se apresentar no Theatro São Pedro: a Orquestra Sinfônica do Guri de São José dos Campos, com Gesiel Vilarubia na regência e participação de Davi Ciriaco no contrabaixo, ocupa do palco no dia 16 de junho, 15h30; a Orquestra Sinfônica do Guri de Jundiaí, sob a regência de Claudio Gatto, no dia 22 de junho, 15h; a Camerata de Violões do Guri de Santos, regido por Deblas Alves, no dia 23 de junho, 15h30; e o Coral do Guri de São Vicente, com Denise Yamaoka na regência, dia 23 de junho, 16h. Todos com transmissão ao vivo.

DESTAQUES DOS GRUPOS MUSICAIS NO INTERIOR DO ESTADO:

A Camerata de Violões do Guri de São Luiz do Paraitinga, sob regência de Negão dos Santos, presta homenagem a Elpídio dos Santos. Natural da cidade sede do grupo, foi o compositor preferido de Amácio Mazzaropi, tendo sido responsável pela criação de inúmeras músicas dos filmes do artista. O grupo apresenta um repertório com obras do maestro em seis concertos. Datas: 20 de junho, 18h30, Biblioteca (São Luiz do Paraitinga/SP), com transmissão ao vivo; 22 de junho, 16h, Praça Augusto Ribeiro (Lagoinha/SP); 28 de junho, 19h, Museu Mazzaropi (Taubaté/SP); 31 de agosto, 15h, Biblioteca (São Luiz do Paraitinga/SP); 22 de novembro, 19h, Biblioteca (São Luiz do Paraitinga/SP); e 23 de novembro, às 20h, Cine Teatro São Benedito (São José dos Campos/SP).

A Orquestra Sinfônica do Guri de São José dos Campos, sob a regência de Cesar Pimenta, apresentará um concerto para trompete, tendo a solista Bianca Santos como convidada. O programa vai apresentar obras de Carlos Gomes, Cesar Pimenta, Georges Bizet e César Guerra-Peixe, em três apresentações na cidade sede do grupo. Datas: 20 de novembro e 10 de dezembro, 10h, Teatro Municipal; e 1º de dezembro, 10h, Casa de Cultura Tim Lopes.

A Banda Sinfônica do Guri de Bauru, sob regência de Devanildo Balmant, fará um concerto para marimba e percussão e terá como convidado o solista Enzo Ferreira. Juntos vão apresentar um repertório com obras de compositores internacionais e nacionais. Datas: 16 de junho, 17h, no anfiteatro da Unesp (Bauru/SP); e 22 de junho, 17h, na Escola Municipal Santa Maria (Bauru/SP).

Sob a regência de Marlon Camatari, a Orquestra Sinfônica do Guri de Presidente Prudente vai homenagear a musicista argentina Claudia Montero, tocando uma de suas obras ‘Un relato sobre Camila’ em dois concertos programados para diferentes cidades do Estado de São Paulo. O grupo também irá apresentar a ‘Sinfonia Inacabada’ de Franz Schubert. Datas: 23 de junho, 17h, Teatro Paulo Roberto Lisboa (Presidente Prudente/SP); e 25 de junho, 15h, Teatro Ophélia Sozzi de Godoy (Regente Feijó/SP), com transmissão ao vivo.

Sob a regência de Lincoln Mendes, a Orquestra Sinfônica do Guri de Ribeirão Preto tocará um ‘Concertino para Contrabaixo’, de Ernst Mahle, com o aluno Bruno Catarino dos Santos como solista de contrabaixo, em apresentações que marcam a despedida do jovem no grupo. Datas: 18 de junho, 16h, Teatro Municipal de Franca (Franca/SP), com transmissão ao vivo; e 5 de julho, 19h, Teatro Municipal de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto/SP).

Obras de compositoras negras da Música Popular Brasileira se destacam no repertório realizado pelo Coral e Percussão do Guri de Sorocaba, conduzido pelo regente Luis Anselmi. Datas: 27 de junho, 16h, Centro de Referência de Sorocaba (Sorocaba/SP); 30 de junho, 16h30, no Teatro Municipal de Votorantim (Votorantim/SP), com transmissão ao vivo.

A Big Band do Guri de São Carlos vai homenagear os 120 anos de Count Basie, pianista, compositor e regente norte-americano. Com regência de Rodrigo Murer, o grupo vai apresentar obras que marcaram a carreira do músico, além de clássicos do jazz. Data: 4 de julho, 19h, Teatro Municipal Gilberto Chateaubriand (Porto Ferreira/SP), com transmissão ao vivo.

GRUPOS MUSICAIS DO GURI E ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO

Os Grupos Musicais do Guri participam ainda de um concerto da Orquestra Jovem do Estado, sob a regência de Cláudio Cruz. O evento marca a cerimônia de entrega do Prêmio Ernani de Almeida Machado, que premia musicistas destaque da Orquestra, e acontece no dia 15 de dezembro, às 15h30, na Sala São Paulo. No programa, Sinfonia nº 9 em Ré menor, Op. 125, de Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Compartilham o palco o Coral Jovem do Estado, Coral Juvenil do Guri de São Paulo, Coro Contemporâneo de Campinas, Coro Acadêmico da OSESP e Coro da EMESP Tom Jobim. Participações dos solsitas Rosana Lamosa (soprano), Juliana Taino (mezzo-soprano), Matheus Pompeu (tenor) e Sávio Sperandio (baixo). Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos pelo site: orquestrajovemdoestado.byinti.com.