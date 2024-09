Grupos de dança de Ribeirão Pires e região participam do Sábado com Dança

Grupos de dança de Ribeirão Pires e da região participaram de mais uma edição do Sábado com Dança, desta vez sob o tema Dia da Bailarina. O evento encantou a plateia, que encheu o Anfiteatro Arquimedes Ribeiro.

Ao todo, oito grupos de dança, de Ribeirão Pires e da região, se apresentaram no palco do anfiteatro. Mais de 80 bailarinos e bailarinas fizeram parte dessa edição do Sábado com Dança. A atividade é realizada pela EMARP (Escola Municipal de Ribeirão Pires).

A noite começou com apresentação dos estudantes da escola municipal de artes, com espetáculo chamado Fragmentos de Nós. Com tema tocante, o dueto dançou e utilizou toda extensão do palco, mostrando que a dança também pode ser poética.

Além da EMARP, fizeram parte da edição do Sábado com Dança o grupo Ribeirão Pires Futebol Clube, Instituto Melhores Dias, Núcleo de Dança Karen Kihara, Projeto Dança Livre Rosani Martins, Ação Social Cristo Rei, Grupo Libertad e Associação ATB.

De Rio Grande da Serra, o grupo da Ação Social Cristo Rei apresentou número especial com Encontro das Fitas. O conjunto tirou diversos aplausos da plateia, tamanha dedicação do grupo de dançarinas, formado em sua maioria por idosas.

E esse foi o tom da noite, na edição do Sábado com Dança edição Dia da Bailarina. Os participantes transformaram o palco do Anfiteatro Arquimedes Ribeiro em um espaço dedicado à dança de diversos tipos, mas com aquela delicadeza e desenvoltura que só as bailarinas têm.