Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera homenageia Djavan 

Reunindo grandes nomes da MPB e proporcionando uma rica experiência para estudantes, profissionais e apaixonados pelo fazer musical, a Semana da Música 2024 da Faculdade Santa Marcelina contará, pelo segundo ano consecutivo, com a importante presença do Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia. O show é gratuito, aberto ao público e será realizado no dia 14 de novembro, às 19h, no Teatro Laura Abrahão.

Batizado de ‘Djavanear’, o espetáculo apresentará um repertório que homenageia o cantor e compositor brasileiro Djavan, formado por canções que têm encantado gerações desde seu lançamento até os dias de hoje, como Samurai, Flor de Lis e Seduzir. O grupo é conduzido pelo docente e regente da Escola de Música do Parque Ibirapuera, Daniel Reginato.

Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera na Faculdade Santa Marcelina

Data: 14 de novembro

Horário: 19h

Local: Teatro Laura Abrahão da Faculdade Santa Marcelina

Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, 89 – Perdizes – São Paulo – SP, 05006-020

Link de inscrições: Sympla

Gratuito e aberto ao público