Grupo Vigorito completa 100 anos e entrega R$ 1 milhão em prêmios

A manhã desta sexte-feira (14) começou diferente para o Roberio Donizeth Passos de Araujo, isso porque o ‘sortudo’, premiado na ‘Promoção Vigorito 100 Anos’, foi buscar seu carro 0km no Grupo Vigorito, unidade Santo André, na avenida Industrial, 1.000.

A ação promocional faz parte da celebração dos 100 anos do Grupo Vigorito, uma das marcas mais tradicionais do Brasil, que se consolidou como referência no segmento automotivo e, hoje, oferece as melhores condições e serviços para quem deseja comprar um veículo 0km ou seminovo convencionais ou para PCD (Portadores de Necessidades Especiais), além dos serviços de oficina, documentação convencional e PCD e produtos voltados aos pets, mais um braço do grupo: a Petland.

100 anos e R$ 1 milhão em prêmios

Hermes Schincariol, CEO do Grupo Vigorito, falou sobre a tradição da marca e para quem foi criada a ação promocional.

Hermes entregou a chave do veículo ao ganhador da promoção, Roberio, ao lado do vendedor Cláudio

“Somos a mais antiga concessionária de veículos de todas as marcas do Brasil. A ideia da promoção era como comemorar isso? E a pessoa mais importante que temos são nossos clientes, então quisemos transferir essa promoção, essa comemoração, para nossos clientes e a maneira foi dando prêmios, e a promoção de R$ 1 milhão é uma maneira de transferir isso aos nosso clientes. A promoção continua o ano todo, esse foi o primeiro carro, ainda temos mais 85 prêmios de R$ 5.000, mais cinco carros ainda durante o ano. Então, aproveite, compre um carro na Vigorito ou faça serviços nas nossas oficinas e você tem a chance de ganhar esses prêmios”, convida o CEO.

Comprei um e ganhei dois carros

O sortudo Roberio disse que nunca ganhou nada em promoções e, logo na primeira vez saiu de carro 0km.

Roberio disse que o carro que ganhou na promoção ficará para seu filho que acaba de completar 18 anos

“Estou muito feliz, a promoção é sensacional, nunca tinha ganhado nada, mas ganhando um carro a felicidade é imensa, só tenho que agradecer a Vigorito e ao Cláudio – vendedor na unidade Santo André, e tem muitos mais sortudos que vão ganhar carro”, expressou sua felicidade pelo prêmio, e concluiu ao falar como recebeu a notícia:

“Comprei um Tracker no mês passado e, no primeiro sorteio, ganhei o Polo, comprei um carro e ganhei dois. Semana passada estava descendo para praia, na serra, tocou o telefone duas vezes, era do Hermes, mas eu não sabia de quem era, quando cheguei na praia, estacionei o carro, e telefone tocou de novo, atendi e veio a grande notícia, a maravilhosa notícia que tinha ganho um carro na promoção da Vigorito. Fiquei meio sem saber o que falar e o que fazer, ele falou que não era golpe, até hoje estava meio ansioso para receber, minha família está muito contente, principalmente meu filho, que vai ficar com o carro”, relatou o ganhador do primeiro dos seis carros que serão sorteados durante o ano em que a Vigorito completa 100 anos.

Tem mais cinco veículos ainda para serem sorteados

Hermes expressou a felicidade em entregar o prêmio e avisou que tem mais para sair.

Hermes lembrou que ainda tem mais cinco carros para serem sorteados até o final de 2025

“Estamos na Vigorito de Santo André fazendo a entrega do primeiro veículo, que foi sorteado na promoção de R$ 1 milhão em prêmios da Vigorito. Nosso amigo sortudo, quero parabenizá-lo, espero que fiquem muito contentes, então, estamos entregando o primeiro carro da promoção, mas lembrando que temos mais cinco o ano todo, aproveitem a promoção. A Vigorito existe pelo nossos clientes, estamos há 100 anos no mercado por atender bem nossos clientes e fazer promoção deste tipo. O que acaba divulgando a imagem da empresa e, cada vez mais, a gente fica conhecido no mercado, e que as pessoas vejam que realmente é verdade a promoção, é uma grande vitória do grupo e de nossos clientes também”, finalizou Hermes.

Saiba mais sobre a Promoção Vigorito 100 Anos

Aliás, qualquer produto ou serviço adquirido no Grupo Vigorito, incluindo a Petland, dá direito a participar da Promoção Vigorito 100 anos, entretanto, para saber mais detalhes sobre a mecânica promocional, acesse o site: vigorito.com.br.



Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues