Grupo Tom Brasil anuncia o Game´n Groove, um festival que une Música e Games em SP

Um novo festival juntando o universo da música e dos games chega em São Paulo! Criado pelo Grupo Tom Brasil, o Game´n Groove acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no Tokio Marine Hall, localizado na capital paulista e leva até o público o melhor do mundo dos games e da música. O evento contará com showmatchs de CS2, Free Fire, Honor of Kings, apresentações de cosplays, shows ao vivo, meet and greet com personalidades e influenciadores e muito mais. Com entrada gratuita, o festival tem o objetivo de unir os fãs dos games com muita música, em um espaço que abriga os melhores shows e eventos de São Paulo. O Game´n Groove acontece sempre na parte da tarde e mistura uma programação de partidas ao vivo dos principais jogos competitivos dos esports, com as melhores bandas e músicas deste universo com atrações que serão anunciadas em breve.

Para Christian Tedesco, Vice Presidente Executivo do Tokio Marine Hall e um dos idealizadores do projeto, o novo modelo de evento veio para ficar, unindo os fãs de música aos fãs de games e esports. “Quisemos criar um formato de evento, onde juntamos música com games, em um modelo totalmente diferente dos que já temos aqui, o Game’n Groove será um momento para todas gerações, atraindo não só filhos, mas os pais também. Vamos contar com diferentes atrações para cada um dos 3 dias de evento, que abre as portas da casa para receber esta comunidade apaixonada pelos gamers. Todo espaço será preenchido com muitas atividades, criando boas memórias e claro, muita música de qualidade. Esperamos por vocês.”, fala Christian.

O Game´n Groove também prevê atrações como batalha de robôs, DJs, apresentações de k-pop, presença de atletas do cenário de esports, lojas para compras de brindes e uma exposição de videogames antigos. Com mais de 6.000 m2, a casa que é referência em shows na capital paulistana, conta com uma área principal de palco, mas possui no seu lobby outro palco que será ativado, além do espaço de eventos. Os ingressos já estão disponíveis através do site da EVENTIM.

Serviço

Evento: Game´n Groove

Data: 28, 29 e 30 de março

Horários: 16h00 até 22:00 dia 28/03 (Quinta), 14h00 ás 20hs (Sexta e Sábado)

Local: Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo, São Paulo – SP

Ingressos: Game´n Groove – 1 ingresso por CPF