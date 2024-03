Grupo São Cristóvão Saúde consolida parceria com o ITS Brasil e a Legião Mirim de Vila Prudente

A crescente demanda por profissionais capacitados na área da saúde tem motivado a busca constante por soluções inovadoras para suprir as necessidades de pessoal. Por isso, visando ampliar novas oportunidades e agregando de forma positiva no impacto social, o Grupo São Cristóvão Saúde firmou duas importantes e significativas parcerias. São elas: Legião Mirim de Vila Prudente e ITS Brasil – Instituto de Tecnologia Social.

O objetivo principal, de acordo com a área de Recursos Humanos da Instituição, é possibilitar a contratação de profissionais, focada em dois grupos específicos: pessoas com deficiência (PcD) e jovens aprendizes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O Instituto de Tecnologia Social – lTS Brasil realizará ações do projeto Polo de Empregabilidade Inclusivo (PEI), voltadas para pessoas com deficiência, mediante a metodologia do “Emprego Apoiado”. O projeto é desenvolvido por técnicos do PEI e promovido pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, junto ao Programa “Meu Emprego Inclusivo”, que promove o desenvolvimento de ações sociais integradas, oferecendo emprego e renda a PcD, visando sua inserção no mercado de trabalho. Neste cenário, o São Cristóvão Saúde é a instituição responsável pela admissão, desenvolvimento e retenção bem-sucedida destas pessoas no ambiente formal de trabalho, com condições igualitárias aos demais trabalhadores que desempenham funções equivalentes.

Já o Programa “Jovem Aprendiz”, do Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo – CEDESP – Legião Mirim de Vila Prudente, auxilia na contratação de jovens com idade entre 14 e 24 anos, dando a oportunidade do primeiro emprego e de adquirirem habilidades e competências para um futuro promissor, intervindo de forma positiva na sociedade. O Grupo São Cristóvão Saúde tem o compromisso de apoiar, participar e desenvolver a profissionalização desses jovens como aprendizes em auxiliares administrativos, orientando com conhecimento, métodos, e promovendo a cidadania e os valores humanos. O foco é oportunizar a formação técnico-profissional e teórica, propiciando atividades competentes ministradas pela Legião Mirim e avaliando o processo de aprendizagem.

Nesse contexto, que viabiliza a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho, traz também como benefícios a adaptação e a resiliência – uma vez que PcDs desenvolvem habilidades nessas duas áreas devido aos desafios enfrentados no dia a dia, auxiliando em seu ambiente profissional – e a renovação e capacitação, pois a contratação de jovens aprendizes permite, além da primeira oportunidade de emprego, que a instituição invista na formação, desenvolvimento de talentos e capacitação de futuros profissionais.

“Valorizamos a contribuição de cada indivíduo, independentemente da idade ou condição física. Para nós, do São Cristóvão Saúde, essas parcerias vão além de simples ações de recrutamento e seleção, elas representam uma importante oportunidade de fomentar a inclusão social, promover a diversidade no local de trabalho e impulsionar o desenvolvimento profissional de todos os candidatos, gerando um impacto benéfico na sociedade como um todo. Contratar esses profissionais também é uma oportunidade para enriquecermos nossas equipes com diferentes perspectivas, experiências e habilidades únicas, investindo no crescimento e na inovação do nosso Grupo. Agradeço ao ITS Brasil e a Legião Mirim de Vila Prudente pela confiança depositada em nós e pela consolidação dessas importantes parcerias”, reforça o presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde e presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Engº Valdir Pereira Ventura.

Para participar, o público-alvo deve cadastrar seu currículo no Link