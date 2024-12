Grupo Revelação lança “Dona Saudade” com participação de Thiaguinho

O Grupo Revelação prepara mais uma novidade imperdível para os fãs do samba! Na última sexta-feira (29), foi lançado o novo single “Dona Saudade”, uma parceria especial com Thiaguinho, que também assina a composição da faixa. A canção faz parte do projeto “Revelação 30 Anos”, um audiovisual gravado em outubro deste ano com várias participações especiais. A faixa estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Com uma melodia emocionante e uma letra que promete tocar o coração dos amantes do gênero, “Dona Saudade” reforça a força do samba como uma trilha sonora cheia de sentimento e autenticidade.

“Dona Saudade” foi o single escolhido para dar início às comemorações dos 30 anos de um dos maiores grupos de samba do Brasil. O Grupo Revelação é presenteado por Thiaguinho com essa composição inédita, que fala de um sentimento muito comum entre casais apaixonados que precisam passar alguns dias separados.

Além de estar disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a faixa “Dona Saudade” chega acompanhada de um videoclipe, que será lançado no canal do YouTube do Grupo Revelação nesta sexta-feira, às 12h.

“Dona Saudade” já é considerado um dos grandes lançamentos do ano no gênero, unindo a essência inconfundível do Revelação com o talento único de Thiaguinho.

“Dona Saudade” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm