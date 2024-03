Grupo Reflexivo de Homens da Prefeitura começa nova ação educadora no CDP Diadema

Com base na Lei Maria da Penha e em parceria pelo fim do machismo e da violência contra mulheres, a Prefeitura de Diadema e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, investem na educação de detidos do CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade. Para isso, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio do Serviço de Mediação de Conflitos, começou nesta quinta-feira, 29/2, pela terceira vez, mais uma série de aulas socioeducativas para 21 detidos por violência contra mulheres.

O trabalho junto aos detentos conta com o apoio da nova Diretora Técnica do CDP Diadema Solange Alves Machado Rodrigues. A iniciativa da Prefeitura, desde abril do ano passado, é realizada pelo GRHOM (Grupo Reflexivo de Homens) do Projeto DIAMAR (Diálogos Masculinos Restaurativos), sob orientação do Serviço Municipal de Mediação de Conflitos.

Segundo o mediador e facilitador, Reginaldo Bombini, a turma é formada por homens que, preferencialmente, tenham algum processo judicial ou boletim de ocorrência relacionado à Lei Federal 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), mas, nessa 3ª edição, foi aberta a possibilidade de participação voluntária. Por isso, o grupo começou com 21 homens. Ao todo, serão nove encontros, sempre às quintas-feiras, todos presenciais. “Nessas aulas realizaremos oficinas temáticas e rodas de conversas para discutir questões trazidas pelos próprios detentos, garantindo vez e voz para todos, respeitando-se os diferentes pontos de vistas e evitando-se julgamentos”, explicou Bombini.

As aulas tratam de temáticas como: A violência e suas implicações para a vida; Estereótipos, preconceitos e discriminações; Reflexão acerca das identidades e das performances masculinas aprendidas e reproduzidas; Perdão – amor e compaixão; Comunicação Não Violenta e inteligência emocional; Círculo restaurativo de responsabilização, entre outras tratativas.

O GRHOM do Projeto DIAMAR (Diálogos Restaurativos Diadema) também atua em consonância com a Lei Municipal nº 4.279 de julho de 2022 e tem como objetivo promover espaços de acolhimento, escuta, educação, reflexão, ressignificação e transformação de homens, principalmente, daqueles que foram autores de violência doméstica e familiar contra mulheres.

Com mais de um ano de trabalho, o balanço do GRHOM junto aos detentos, apontou um total de 40 homens sensibilizados no CDP de Diadema.

“Semana da Cidadania do CDP” incluiu palestra sobre danos do machismo

A parceria da Prefeitura e do CDP Diadema também rendeu a participação do Grupo Reflexivo de Homens do Projeto DIAMAR na Semana da Cidadania 2024, ocorrida nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. Na ocasião, o mediador e facilitador Reginaldo Bombini realizou a palestra “Machismo e Violências: uma relação indissolúvel, dependente e tóxica”. Ao todo, cerca de 200 detentos participaram da atividade presencial durante os três dias.

O objetivo da palestra foi mostrar que o machismo tem sido ao longo dos anos o grande marcador de desigualdades sociais, especialmente, de gênero, uma vez que prega a crença de superioridade masculina. No entanto, importante ressaltar que esse marcador cultural traz prejuízos não só para mulheres, mas para toda a sociedade, pois esse modelo de masculinidade hegemônica potencializa a violência. “Tanto que a população masculina é quem mais sofre com suicídios, dependência química, cometimento de crimes e atos infracionais, encarceramento de adultos, praticando e sendo vítimas de homicídio e outros”, afirmou Reginaldo Bombini.

Programa Municipal de Segurança Pública

As iniciativas socioeducativas do GRHOM do Projeto DIAMAR estão amparadas no Programa Municipal de Segurança Pública, priorizando sempre a prevenção. Contribuindo, de modo especial, para o fortalecimento do respeito e garantia aos direitos humanos, proteção de mulheres vítimas de violência, entre outros.

“Infelizmente, nosso país tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Inconformado com isso, o Governo do Prefeito Filippi em Diadema não cruza os braços e segue investindo na Cultura de Paz, contando para tanto com o exitoso trabalho da Mediação de Conflitos dentro e fora do CDP”, apontou o novo secretário de Segurança Cidadã, Deivid Couto.

Por ocasião do início de março e das comemorações do Mês da Mulher em Diadema, o secretário Deivid Couto fez questão de destacar que o projeto socioeducativo do Grupo Reflexivo de Homens reforça a rede de proteção à mulher da Prefeitura. “O momento é mais que oportuno para parabenizar a Patrulha Maria da Penha da GCM Diadema, que daqui uma semana vai completar três anos, consolidando-se como símbolo do compromisso do nosso Governo com a proteção das mulheres”.

SERVIÇO

Serviço de Mediação de Conflitos / Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 3.399 – Vila Nogueira

Telefones: 4044-0255 ou 4044-0254

E-mail: mediacao.conflitos@diadema.sp.gov.br