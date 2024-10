Grupo Pombas Urbanas promove 8° Encontro de Teatro Comunitário em São Paulo

De 29 de outubro a 03 de novembro de 2024, com entrada gratuita, o Grupo Pombas Urbanas realiza o 8º Encontro de Teatro Comunitário da Cidade de São Paulo, que irá circular pelo bairro Cidade Tiradentes com ações na sede do Grupo Pombas Urbanas (Centro Cultural Arte Em Construção), escolas, espaços comunitários e culturais do território.

Realizado desde 2008 no bairro Cidade Tiradentes, periferia da Zona Leste da Capital, o evento busca visibilizar as práticas teatrais de grupos artísticos da América Latina que atuam em periferias e comunidades, promovendo o intercâmbio cultural, difusão de espetáculos, atividades formativas e trocas de experiências sobre a atuação artística, pedagógica, social e política destes artistas em seus territórios.

Trazendo sempre novas temáticas, a 8ª edição reúne 10 grupos que atuam em comunidades na América Latina: Corporación Nuestra Gente (Medellín/Colômbia), Grupo Pandora de Teatro (Zona Noroeste/SP), Cia Paideia de Teatro (Zona Sul/SP), Cibele Matheus e Bloco Maria Fuá (São Bernardo do Campo/SP), SAMÁ – Cia de Teatro (Zona Norte/SP), Grupo Clariô (Taboão da Serra/SP), e os grupos da Zona Leste, Circo Teatro Palombar, Grupo Exército Contra Nada, Cia dos Tortos e Grupo Pombas Urbanas. Além de convidados que compõem uma programação multicultural com 09 espetáculos, seminário, workshops, intervenções artísticas, saraus, roda de capoeira, lançamento de livros e show da banda Cumbia Calavera.

O Encontro de Teatro Comunitário é uma importante iniciativa do Grupo e Instituto Pombas Urbanas, que visibiliza a prática do Teatro Comunitário e fortalece o trabalho de artistas que atuam em comunidades da América Latina. O Instituto Pombas Urbanas é co-fundador da “Rede Latino-americana de Teatro em Comunidade”, que atualmente reúne mais de 50 grupos que desenvolvem processos artísticos e formativos nas periferias de 10 países latino-americanos.

Grupo e Instituto Pombas Urbanas

Criado na periferia de São Paulo, este ano o Grupo Pombas Urbanas completa 35 anos da trajetória de seu trabalho caracterizado pelo teatro comunitário: criado, produzido e feito para, com e na comunidade.

Inspirado em sua própria trajetória de formação artística, a partir de uma experiência com jovens da periferia realizada em 1989, o grupo decidiu replicar este processo e criou em 2002 o Instituto Pombas Urbanas, com foco no desenvolvimento de Cidade Tiradentes por meio da arte, suas raízes culturais e da capacidade transformadora do jovem.

Desde então, o Instituto desenvolve uma programação mensal gratuita com oficinas artísticas, espetáculos e eventos comunitários no Centro Cultural Arte em Construção, se configurando como um importante polo cultural na cidade de São Paulo que beneficia mais de 20.000 pessoas anualmente.

Informações: www.facebook.com/GrupoPombasUrbanas e www.instagram.com/grupopombasurbanas

Serviço: 8º Encontro de Teatro Comunitário da Cidade de São Paulo.

Grátis – Classificação Livre

Programação:

Quando: 29 de outubro de 2024 (terça-feira) – Onde: Centro Cultural Arte Em Construção

Horário: 15h – Seminário: teatro comunitário “Comunidades na Comunidade”

Horário: 19h30 – Workshop Teatro comunitário jovem – Corporación Cultural Nuestra Gente (Colômbia)

Quando: 30 de outubro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 10h – Espetáculo “Florilégio” com Grupo Pombas Urbanas – Aniversário de 35 anos do grupo.

Onde: CFCCT – Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – R. Inácio Monteiro, 6900 – Jardim São Paulo, São Paulo

Quando: 30 de outubro de 2024 (quarta-feira) – Onde: Centro Cultural Arte Em Construção

Horário: 15h – Sarau “Café memória: 20 anos do Centro Cultural Arte Em Construção”

Horário: 18h – Corteja Grupo Pombas Urbanas com participantes da oficina de Canto e Teatro Comunitário

Horário: 19h30 – Espetáculo “Domitilo el rey de la rumba” com Corporación Cultural Nuestra Gente (Colômbia)

Quando: 31 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 10hs – Espetáculo “Quem Não Tem Lona Pede Carona” com Cia dos Tortos

Onde: CCINTER Cebech Sítio Conceição – R. Antônio Carlos Mingues Lopes, 1172 – Conj. Hab. Sitio Conceicao, São Paulo – SP

Quando: 31 de outubro de 2024 (quinta-feira – ) – Onde: Centro Cultural Arte Em Construção

Horário: 15h – Espetáculo “Pepé e Carmela” com Cia. Paidéia

Horário: 16h30 – Workshop Teatro Comunitário para Crianças – Com Corporación Cultural Nuestra Gente (Colômbia)

Quando: 01 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 15h – Espetáculo “Circomuns” com Circo Teatro Palombar

Onde: EMEF Vladimir Herzog – R. Francisco José Viana, 894 – Cidade Tiradentes – São Paulo – SP

Quando: 01 de novembro de 2024 (sexta-feira) – Onde: Centro Cultural Arte Em Construção

Horário: 19h30 – Espetáculo: “Nina e a Cidade que Perdeu o Vento” – com Grupo Pandora de Teatro

Quando: 02 de novembro de 2024 (sábado)

Horário: 10h – Espetáculo “Caravana Zona Leste” com Grupo Exército Contra Nada

Onde: Love CT – Rua Barão Barroso de Amazonas, 115 – Guaianases, São Paulo – SP, 08472-721

Quando: 02 de novembro de 2024 (sábado) – Onde: Centro Cultural Arte Em Construção

Horário: 12h – Roda de capoeira com Mestre Silva

Horário: 16h – Intervenção teatral – Corteja Grupo Pombas Urbanas e participantes da oficina de Canto e Teatro Comunitário.

Horário: 19h30 – Espetáculo: Vermelho, Branco e Preto – com Cibele Mateus

Quando: 03 de novembro de 2024 (domingo) – Onde: Centro Cultural Arte Em Construção

Horário: 11h – Espetáculo “Cirilo – la guacamaya” com Corporación Cultural Nuestra Gente (Colômbia)

Horário: 14h – Sarau Serelepe/Maracatu com Baque CT

Horário: 15h – Lançamento de Livros de Simone Carleto, Circo Teatro Palombar, CTI – Cia Teatro da Investigação

Horário: 17h – Show musical com Grupo Cumbia Calavera

Informações do Centro Cultural Arte Em Construção – Instituto Pombas Urbanas

Onde: Centro Cultural Arte Em Construção – Av dos Metalúrgicos, 2100, Cidade Tiradentes, São Paulo (SP) – Capacidade: 200 pessoas – Acessibilidade: rampa de acesso e banheiro – Não possui estacionamento