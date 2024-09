Grupo Poliedro abre processo seletivo para novos professores

O Poliedro Educação está com inscrições abertas para o Talentos em Sala de Aula, programa voltado para professores interessados em atuar no Ensino Médio e nos cursos Pré-Vestibulares das Unidades Próprias da instituição, localizadas em Campinas, São José dos Campos e São Paulo. A iniciativa tem como objetivo buscar profissionais comprometidos com a educação e preparados para contribuir com a formação de jovens, garantindo o padrão de ensino reconhecido pela excelência pedagógica. Os interessados devem se inscrever pelo site até o dia 07/10.

Após a inscrição completa, os candidatos que atenderem aos requisitos iniciais receberão um e-mail convidando para a primeira etapa do processo seletivo, que será uma videoaula. Os aprovados no processo seletivo serão priorizados nas futuras contratações de 2025 para o quadro de professores efetivos das Unidades Próprias do Poliedro. Vale destacar que, embora experiência em sala de aula no Ensino Médio ou em cursos Pré-Vestibular seja considerada um diferencial, não é um requisito obrigatório para participar da seleção. Todas as vagas para o banco de talentos também estão disponíveis para profissionais com deficiência (PCD).

Segundo Luis Gustavo Megiolaro, diretor das Unidades Escolares do Poliedro Educação, a contratação de novos professores passa pelo compromisso do Poliedro de aprimoramento contínuo da qualidade de ensino e o desenvolvimento integral dos estudantes. “Acreditamos que a educação transforma vidas, e no Poliedro, estamos sempre em busca de talentos que compartilhem essa mesma visão. Estamos formando um banco de docentes comprometidos com a excelência educacional, prontos para fazer a diferença no Ensino Médio e nos cursos Pré-Vestibular de nossas unidades em Campinas, São José dos Campos e São Paulo e no Poliedro on-line.”

Com mais de três décadas de atuação no mercado educacional, o Poliedro possui quase 500 professores em suas unidades escolares, que contribuem diretamente na preparação dos estudantes para os desafios da vida acadêmica e profissional, alinhados com os desafios contemporâneos e comprometidos com a formação de bons cidadãos e cidadãs, que irão impactar de forma positiva a sociedade e o ambiente em que vivem.